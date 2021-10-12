​Євросоюз підтримав створення Асоційованого тріо

Європейський Союз підтримав ініціативу України, Грузії та Молдови зі створення нового формату співпраці з ЄС під назвою Асоційоване тріо.

Про це сказано у спільній заяві за підсумками 23-го саміту Україна – ЄС, який відбувся в Києві у вівторок.

"Ми визнали поточні досягнення та важливість подальшого зміцнення Східного партнерства на основі спільних цінностей та принципів диференціації, інклюзивності та спільної власності, а також у цьому зв’язку пригадали декларацію саміту Східного партнерства 2017 року. Ми позитивно відзначили ініціативу трьох асоційованих партнерів, спрямовану на посилення координації між ними та поглиблення співпраці між трьома асоційованими партнерами і ЄС. Ми з нетерпінням очікуємо на Шостий саміт Східного партнерства у 2021 році, який має затвердити амбітні довгострокові цілі та нову генерацію пріоритетів на період після 2020 року", - йдеться в документі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що створення Асоційованого тріо має наблизити Україну, Грузію та Молдову до набуття повноправного членства в ЄС.

Цей формат було започатковано у травні 2021 року, а у червні - вперше представлено в Брюсселі.

19 липня в Батумі відбувся перший саміт Асоційованого тріо, на якому Зеленеський закликав надати Україні, Молдові та Грузії європейську перспективу.