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Кабмін призначив нову голову Державної міграційної служби

До цього Наталія Науменко обіймала посаду першої заступниці голови ДМС.

Кабмін призначив нову голову Державної міграційної служби
Наталія Науменко
Фото: ДМС

Кабінет Міністрів на засіданні 11 жовтня призначив Наталію Науменко головою Державної міграційної служби, яка з кінця вересня була т.в.о. очільника служби.

Про це повідомляє пресцентр Міністерства внутрішніх справ.

Із серпня 2018 року Науменко займала посаду першої заступниці голови ДМС.

До цього працювала директором Департаменту у справах біженців та іноземців Державної міграційної служби України.

Нагадаємо, 29 вересня уряд звільнив з посади голову Державної міграційної служби Максима Соколюка. Він очолював відомство з грудня 2015 року.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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