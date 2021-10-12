Кабмін призначив нову голову Державної міграційної служби

До цього Наталія Науменко обіймала посаду першої заступниці голови ДМС.

Кабінет Міністрів на засіданні 11 жовтня призначив Наталію Науменко головою Державної міграційної служби, яка з кінця вересня була т.в.о. очільника служби.

Про це повідомляє пресцентр Міністерства внутрішніх справ.

Із серпня 2018 року Науменко займала посаду першої заступниці голови ДМС.

До цього працювала директором Департаменту у справах біженців та іноземців Державної міграційної служби України.

Нагадаємо, 29 вересня уряд звільнив з посади голову Державної міграційної служби Максима Соколюка. Він очолював відомство з грудня 2015 року.