Долю закону про олігархів вирішать після розгляду 12 блокуючих постанов, - Стефанчук

Доля підписання закону про деолігархізацію вирішуватиметься після розгляду народними депутатами проєктів постанов про скасування рішення Верховної Ради щодо ухвалення відповідного документа.

Про це нещодавно призначений Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів у коментарі Укрінформу.

"Ми вирішуємо це питання, як воно буде. Поки ми знаємо, що є 12 блокуючих постанов. Подивимося, чи будуть вони підтримуватися, чи ні. Після цього буде вирішуватися доля підписання цього законопроєкту", – сказав спікер українського парламенту.

Він також висловив сподівання, що парламентарії розглянуть відповідні проєкти постанов наступного пленарного тижня, а саме 19 або 20 жовтня.

Як повідомляли, 23 вересня Верховна Рада ухвалила закон "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" (№5599). На момент розгляду та ухвалення документа головою ВР був Дмитро Разумков, однак він не встиг підписати закон до відкликання з посади, оскільки блокуючі проєкти постанов не були відхилені.

У зв’язку з цим виникає колізія щодо того, чи має право Руслан Стефанчук, призначений на посаду Голови ВР 8 жовтня, підписувати документ.

У парламенті зареєстровано 12 проєктів постанов про скасування рішення Верховної Ради від 23 вересня про ухвалення відповідного законодавчого акта.