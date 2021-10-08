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Рада спрямувала 282 млн гривень на грошову компенсацію житла родинам захисників-переселенців

Таким чином ще 220 родин українських захисників-переселенців отримають грошову компенсацію за втрачене житло.

Рада спрямувала 282 млн гривень на грошову компенсацію житла родинам захисників-переселенців
Фото: Lb.ua

Ухвалені Верховною Радою зміни до бюджету на 2021 рік передбачають збільшення видатків на 282 мільйони гривень Міністерству у справах ветеранів на грошову компенсацію за належне для отримання житло для переселенців, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Як повідомляє Урядовий портал, за законопроєкт №6052 "Про внесення змін до закону "Про державний бюджет на 2021 рік" щодо реалізації соціальних заходів та інфраструктурних проєктів" сьогодні проголосували 256 народних депутатів. 

Крім того, згідно з документом, 4 мільйони гривень буде спрямоване на виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення учасникам Революції Гідності та членам їхніх сімей.

Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна зазначила, що таким чином ще 220 родин українських захисників-переселенців отримають грошову компенсацію за втрачене житло і зможуть придбати собі квартири.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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