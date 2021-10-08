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Помер легенда Уанету Олексій Мась

Чоловікові було 47 років.

Помер легенда Уанету Олексій Мась
Олексій Мась
Фото: Олексій Мась / Facebook

6 жовтня, у віці 47 років помер український айтішник і винахідник, засновник крафтових соцмереж Олексій Мась.

На його Facebook-сторінці повідомляється, що Мась помер від хвороби.

Один з родичів Олексія розповів, що останні місяці він хворів, відмінивши всі онлайн-зустрічі.

Олексій Мась - один з перших успішних українських інтернет-підприємців. Він відомий тим, що створений ним поштовий сервіс Mail.ua у 2012 році був проданий Mail.ru приблизно за півмільйона доларів, і українські користувачі перейшли на російську платформу.  

Також Мась - співзасновник Української банерної мережі. Він запустив Infostore.org, який став найвідомішим файлообмінником в Україні і був закритий у 2008-му році.

Впродовж трьох років Мась займав посаду керівника інноваційної лабораторії компанії "Київстар". В 2019 році онлайн-підприємець  запустив проєкт крафтові соцмережі, який фінансували донатери.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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