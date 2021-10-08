У Червонограді загинув 62-річний шахтар

У ніч на п’ятницю, 8 жовтня, на шахті "Червоноградська" на Львівщині внаслідок нещасного випадку загинув 62-річний гірник.

Про це повідомив голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

"З Львівщини, з шахти "Червоноградська" повідомляють про загибель гірника підземної дільниці конвеєрного транспорту Василя Лимича 1959 року народження", - написав він у фейсбуці.

Як розповів Михайло Волинець виданню ZAXID.NET, трагедія сталася приблизно о 03:00

"Аварія трапилась на горизонті 560 метрів, гірника засипало породою на пересипі стрічкового конвеєра. Точний час смерті невідомий, бо він там був один і свідків нещасного випадку не було. Його тіло виявили під час перезмінки", – сказав голова незалежної профспілки гірників.

За його словами, шахта наразі не працює, а деталі трагедії встановлюватиме комісія.

У пресслужбі Нацполіції Львівщини виданню підтвердили інформацію про загибель 62-річного гірника. Поліцейські наразі з’ясовують обставини трагедії.

Нагадаємо, 31 липня стався вибух у північному польовому конвеєрному штреку ШУ "Покровське" на Донеччині. Унаслідок аварії загинув гірник, ще п’ятеро згодом померли в лікарні.