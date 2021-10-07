Керівництво патрульної поліції Чернігівщини відсторонили після смертельної бійки за участі підлітків

На посадах відсторонених керівників патрульної поліції Чернігівщини поки що працюватимуть інші поліцейські.

Начальника управління патрульної поліції Чернігівської області Андрія Думича і двох його заступників відсторонили від посади на час розслідування нападу на поліцейських у чернігівському супермаркеті.

Як повідомляє “Суспільне”, про це заявив пресофіцер патрульної поліції області Віталій Копистко.

Зі слів заступника начальника департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, на посадах відсторонених керівників патрульної поліції Чернігівщини поки що працюватимуть інші поліцейські. Хто вони - повідомлять згодом.

Рішення ж щодо подальшої служби Андрія Думича і його заступників в управлінні патрульної поліції Чернігівської області приймуть за результатами розслідування і перевірок.

Нагадаємо, в ніч на 2 жовтня у Чернігові група молодих людей напала на двох поліцейських, один із яких загинув на місці. Інцидент стався в супермаркеті "АТБ" на вулиці Незалежності. Двоє правоохоронців перебували у відпустці та були у цивільному одязі.

У поліції повідомляли про затримання шістьох молодиків, які можуть бути причетні до події.

Генеральний директор обласної лікарні, до якої госпіталізовано пораненого поліцейського, його стан коментувати відмовився, посилаючись на право на медичну таємницю. На сторінці “Чернігів оперативний” у Facebook родичка правоохоронця Ольга Савон повідомила, що наразі потерпілий у важкому стані.