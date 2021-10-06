Волинський поліцейський перерахував 800 тис. гривень бюджетних коштів своїй тещі

Чоловік підписав фіктивні угоди з щодо ремонту та обслуговування службового транспорту.

Експосадовця Головного управління Національної поліції у Волинській області підозрюють у заволодінні 800 тис. гривень бюджетних коштів, які він перерахував своїй тещі.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.

За версією прокуратури, чоловік підписав фіктивні угоди з приватним підприємством щодо ремонту та обслуговування службового транспорту. Насправді ці роботи не виконувались, втім, за них він перерахував 800 тис. грн на рахунок своєї тещі.

Схему викрили правоохоронці, а зараз справу розслідує Державне бюро розслідувань. Слідчі ДБР повідомили чоловіку про підозру в заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Експоліцейському загрожує від 7 до 12 років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, минулого року двоє поліцейських привласнили і продали металеві труби вагою 19 тонн, що були речовими доказами.