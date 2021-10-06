На Донбасі ворог шість разів порушив "тишу", поранено українського бійця

Станом на ранок 6 жовтня ворожих обстрілів не зафіксовано.

Упродовж минулої доби, 5 жовтня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню, двічі з яких - із застосуванням забороненого "Мінськом" озброєння. Внаслідок ворожих обстрілів поранено українського бійця.

У пресцентрі ООС зазначають, що військовослужбовець ОС отримав вогнепальне осколкове поранення. Він перебуває в лікувальному закладі, стан здоров’я – задовільний.

У ранковому зведенні штабу повідомляють, що вчора в районі Трьохізбенки ворожі збройні формування обстріляли українські позиції з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Новотошківського окупанти двічі здійснили обстріли, використовуючи станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети, а також стрілецьку зброю.

Біля Красногорівки ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

У напрямку Кримського російські найманці двічі застосували міномети калібру 82 мм, великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

"Щоб змусити противника припинити вогневу активність, українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Рубежі наших підрозділів, завдяки зусиллям українських воїнів, залишилися незмінними", - наголошують у штабі.

Станом на 7:00 6 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню. Втрат серед військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил не було.