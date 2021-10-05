Нобелівську премію з фізики отримали троє вчених за моделювання складних систем

Нобелівську премію з фізики отримали отримали кліматологи Сюкуро Манабе і Клаус Гассельманн, а також фізик-теоретик Джорджо Парізі.

Церемонія оголошення лауреатів відбулася у вівторок, 5 жовтня, у Шведській королівській академії наук.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2021 #NobelPrize in Physics to Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann and Giorgio Parisi “for groundbreaking contributions to our understanding of complex physical systems.” pic.twitter.com/At6ZeLmwa5 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2021

Парізі, який отримав половину премії, відомий своїми роботами у галузі квантової хромодинаміки і є одним з авторів пертурбативного рівняння ДГЛАП. Нобелівський комітет відзначив його за "відкриття взаємодії безладу та флуктуацій у фізичних системах різних масштабів - від атомного до планетарних".

Кліматологи Манабе і Гассельман отримали другу половину премії за фізичне моделювання клімату Землі.

Нагадаємо, що нобелівський тиждень почався у понеділок з вручення премії в галузі медицини. Її отримали фізіолог Девід Джуліус та біолог Ардем Патапутян за дослідження реакції організму на температуру та дотик.

У середу, 6 жовтня, стане відомо, хто отримав нобелівку з хімії, 7 жовтня - з літератури. Премію миру присудять 8 жовтня, а економічних лауреатів оголосять 11 числа.

Вручення премій відбудеться 10 грудня. Через пандемію, як і минулого року, її проведуть в онлайн-форматі.