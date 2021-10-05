У роботі Facebook, Instagram та WhatsApp стався збій
У роботі Facebook, Instagram та WhatsApp стався збій
Фракція "Слуга народу" може порушити питання про виключення своєї депутатки
Фракція "Слуга народу" може порушити питання про виключення своєї депутатки
Денис Шмигаль: "Середня зарплата в Україні зараз уже вища за 500 доларів. Це абсолютний рекорд для нашої держави"
Денис Шмигаль: "Середня зарплата в Україні зараз уже вища за 500 доларів. Це абсолютний рекорд для нашої держави"
Іноземні посли в Україні "користуються розкішшю, якої позбавлені українські посли в їхніх країнах", - Кулеба
Іноземні посли в Україні "користуються розкішшю, якої позбавлені українські посли в їхніх країнах", - Кулеба
Кирило Шевченко: "Протестні акції не залежать від прізвища того, хто очолює Нацбанк"
Кирило Шевченко: "Протестні акції не залежать від прізвища того, хто очолює Нацбанк"
Саакашвілі в'їхав до Грузії у вентиляційній кабіні трейлера, - ЗМІ
Саакашвілі в'їхав до Грузії у вентиляційній кабіні трейлера, - ЗМІ
Голови парламентських комітетів від "Слуги народу" покинули засідання погоджувальної ради на чолі зі спікером Разумковим
Голови парламентських комітетів від "Слуги народу" покинули засідання погоджувальної ради на чолі зі спікером Разумковим
У Грузії назвали умову повернення Саакашвілі в Україну
У Грузії назвали умову повернення Саакашвілі в Україну
«Трускавець». Версія 2
«Трускавець». Версія 2
ГоловнаСуспільствоОсвіта

Рівень вакцинації в школах перевищив 80%

Серед аутсайдерів - Херсонська, Рівненська і Одеська області.

Рівень вакцинації в школах перевищив 80%
Фото: Чернівецька обласна державна адміністрація

Станом на 5 жовтня в Україні уже 81% працівників шкіл отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19. П'ять днів тому цей показник становив 78%.

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Найкраще вакцинуються в Луганській області (67,9% повністю вакцинованих учителів), Черкаській області (64%), Полтавській області (62,8%), Києві (62,6%) та Сумській області (59,7%).

"Натомість відчутного прогресу в показниках вакцинації поки не демонструють Херсонська, Рівненська і Одеська  області", - додав Шкарлет.

"Дані статистики вкотре засвідчують, що успіхи вакцинальної кампанії серед педагогів безпосередньо залежать від ефективності роботи органів місцевої влади. Вакцина - є. І я звертаюся з проханням до керівників закладів освіти,  департаментів (управлінь) освіти і науки ОДА, місцевих органів управління освітою не зволікати та вживати всіх можливих заходів для покращення ситуації з вакцинації освітян", - заявив міністр.

Нагадаємо, що з 23 вересня Україна перейшла до "жовтої" зони.

Правила адаптивного карантину передбачають, що у "жовтій" зоні працюватимуть тільки ті школи й інші заклади освіти, де хоча б однією дозою вакциновано 80% працівників. Для роботи в "червоній" зоні мають бути вакциновані всі без винятку і двома дозами.

Порогове значення стосується не лише педагогічних працівників, а усього персоналу школи.

У кінці вересня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко оголосив, що вакцинація проти коронавірусної хвороби для працівників освіти буде обов'язковою.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також