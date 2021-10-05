Рівень вакцинації в школах перевищив 80%

Станом на 5 жовтня в Україні уже 81% працівників шкіл отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19. П'ять днів тому цей показник становив 78%.

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Найкраще вакцинуються в Луганській області (67,9% повністю вакцинованих учителів), Черкаській області (64%), Полтавській області (62,8%), Києві (62,6%) та Сумській області (59,7%).

"Натомість відчутного прогресу в показниках вакцинації поки не демонструють Херсонська, Рівненська і Одеська області", - додав Шкарлет.

"Дані статистики вкотре засвідчують, що успіхи вакцинальної кампанії серед педагогів безпосередньо залежать від ефективності роботи органів місцевої влади. Вакцина - є. І я звертаюся з проханням до керівників закладів освіти, департаментів (управлінь) освіти і науки ОДА, місцевих органів управління освітою не зволікати та вживати всіх можливих заходів для покращення ситуації з вакцинації освітян", - заявив міністр.

Нагадаємо, що з 23 вересня Україна перейшла до "жовтої" зони.

Правила адаптивного карантину передбачають, що у "жовтій" зоні працюватимуть тільки ті школи й інші заклади освіти, де хоча б однією дозою вакциновано 80% працівників. Для роботи в "червоній" зоні мають бути вакциновані всі без винятку і двома дозами.

Порогове значення стосується не лише педагогічних працівників, а усього персоналу школи.

У кінці вересня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко оголосив, що вакцинація проти коронавірусної хвороби для працівників освіти буде обов'язковою.