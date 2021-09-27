Закриватися чи вакцинуватися? Як школам вдалося щепити 80% персоналу

А проте, частина шкіл продовжить роботу і жовтій зоні, і навіть, можливо, в червоній. Як їм вдалося щепити 80 і більше відсотків персоналу — у матеріалі LB.ua.

Дискусії про необхідність такого рішення балансують між тезами про особистий вибір кожного і колективну відповідальність, і в цьому немає нічого нового. Додаються аргументи про те, що частина людей не може вакцинуватися через медичні протипоказання (насправді дуже невелика частина, набагато менша, ніж можна уявити).

У МОН кажуть, що не знають, яка кількість шкіл у країні має 80% вакцинованих, бо міністерство не збирає таку інформацію. Натомість міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомляв, що в Україні вакциновано від ковіду хоча б однією дозою 46% освітян . За даними НСЗУ, станом на 21 вересня в Україні більше ніж 291 тисяча освітян пройшли повний курс щеплень, а це приблизно 39% від загальної кількості (дані Держстату станом на 2019 рік). Це дуже низький показник, і в МОН вже оголосили, що зроблять вакцинацію для працівників галузі обов’язковою .

З 23 вересня школи, де вакциновано менше ніж 80% персоналу, мали б піти на дистанційне навчання , а то й геть закритися.

Фото: ck-oda.gov.ua Освітяни записуються на вакцинацію, Черкаси, 15 квітня 2021

— Ми почали вакцинацію вчителів від ковіду ще у квітні, — розповідає директорка Черкаської загальноосвітньої школи №9 Тетяна Саєнко. — У нас невелика школа — на 630 учнів припадає 71 працівник і працівниця, з яких 66 людей уже вакцинувалися.

Таким чином, у цій школі вже вакциновано 93% персоналу. Тетяна Саєнко каже, що, по-перше, колектив школи свідомо поставився до потреби вакцинуватися. А по-друге, багато запитань відпало після того, як вакцинувалися сама директорка та її заступники.

— Усі дуже боялися наслідків вакцинації, — говорить Тетяна. — Але в нас дуже багато людей перехворіло на ковід, я сама перехворіла також. Ми знали, що це за хвороба, тому вакцинувалися. Далі вже я умовляла людей: подивіться на мене, я вакцинована, подивіться на інших колег. Щось сталося з ними? Щось змінилося? Не було жодного дня, жодної наради, щоб я не нагадала людям за вакцинацію. У нас є спільна група у вайбері, я там закликала, розповсюджувала інформацію, інколи просто вмовляла і підбадьорювала людей всякими сердечками, щоб вони щепилися.

У підсумку зараз у школі, де працює Тетяна, лише двоє невакцинованих учительок — одна має медичні протипокази, друга нещодавно перехворіла на ковід. Також не вакциновані троє інших працівників, щоправда, одна з них уже отримала першу дозу.

— Потихеньку вакцинувалися всі сторожі, технічні працівники. Заступник з господарчої частини так хвилювався перед вакцинацією, що в нього аж серцебиття прискорилося. Але все одно пішов і зробив щеплення. Я не знаю, чи це в мене колеги самі такі організовані, чи вони все ж дослухалися до мене і зрозуміли важливість вакцинації.

Фото: ck-oda.gov.ua

Важливим фактором також стало ЗНО. Школа була пунктом проведення тестування, а отже, приймала велику кількість людей. Тому адміністрація школи знову багато пояснювала колегам про важливість вакцинації. До речі, за даними РНБО, у червні 2021-го, в місяць проведення ЗНО, саме освітяни стали найбільш чисельною пріоритетною групою, яка вакцинувалася.

— Ми ще до першого вересня мали 80% щеплених. Обклеїли вікна наліпками про це, написали пост на нашій фейсбук-сторінці, на сайті, розвісили інформацію всередині самої школи. Тому в батьків ніяких запитань не виникало. Окрім дітей і персоналу, також доступ у школу зараз мають батьки дітей з інвалідністю. Вони і раніше його мали, але щоб отримати його на новий навчальний рік, мусили вакцинуватися. Тобто я і з ними попрацювала, — сміється Тетяна.

За інформацією BBC, у Черкаській області на дистанційку перейшли 244 школи з 611. З тих шкіл, які все ж працюватимуть у жовтій зоні, не всі докладали значних зусиль, щоб вакцинувати персонал. Наприклад, директор Золотоніської спеціалізованої школи №1 (вакциновано 84% працівників і працівниць) Віктор Горошочок каже, що особливо ніяк не мотивував колег.

— Вакцинація розпочалася з початку літа цього року. На жаль, частина людей уже хворіли на ковід і відчули все на собі, — говорить Віктор Горошочок. — У нас невеликий колектив: 40 учителів і 18 людей технічного персоналу. Усі розуміють, що працюють з дітьми і батьками, це багато контактів, тому треба бути захищеними. Усе було виключно добровільно — вакцинувалися в амбулаторії, у школу до нас бригада не приїжджала. Суперечок ніяких не було. Бо розумієте, що таке вчитель? Це людина з вищою освітою, яка усвідомлює всю складність ситуації.

Фото: ck-oda.gov.ua У Черкаській області почали вакцинувати освітян з 15 квітня 2021.

Загалом у Черкаській області працює більше 38 тисяч освітян, з яких понад 20 тисяч повністю вакциновані, повідомляє Суспільне з посиланням на заступницю начальника обласного департаменту освіти Оксану Сімушину. Якщо порівнювати з іншими областями, то у відсотковому значенні це приблизно середній показник вакцинованих освітян. Одна з найгірших ситуацій — у Луганській області, де повністю щеплено лише 1584 освітян, та Одеській — 3140 освітян (дані НСЗУ станом на 21 вересня). Це менше ніж 10% вакцинованих.

Області, школам яких не вдалося добрати 80% вакцинованого персоналу, по-різному викручуються з ситуації. Наприклад, у Київській погрожували закрити такі навчальні заклади і не проводити дистанційного навчання взагалі. У Львівській вирішили не закривати школи, а допускати на роботу лише тих працівників і працівниць, у яких є ковід-сертифікати, негативні ПЛР-тести або ж довідка про уже перенесений коронавірус.

Лідером серед щеплених є місто Київ, де отримали і першу, і другу дозу більше ніж 31 тисяча освітян. У департаменті освіти КМДА 23 вересня розповіли LB.ua, що наразі в Києві працюють усі школи, адже досягли 80% вакцинованого персоналу. Хоча раніше, лише 22 вересня, заступниця голови КМДА Ганна Старостенко повідомляла, що 16 шкіл Києва все ж не зможуть працювати в жовтій зоні. Хочеться вірити, що дійсно за добу працівники цих 16 шкіл устигли довакцинуватися.

Перевірити, чи дійсно в усіх школах щеплено 80% персоналу, складно. Інформація про те, вакцинована людина чи ні, все ще є медичною таємницею і не підлягає розголошенню, якщо людина сама про це не хоче повідомляти. Тому запитати і повірити на слово — це поки що єдиний (законний) спосіб для адміністрації шкіл дізнатися, чи вакциновані працівники.

— Мене просто шалено дивують накази деяких місцевих управлінь освіти, які вимагають від директорів подавати копії ковід-сертифікатів працівників, — пояснює освітній омбудсман Сергій Горбачов. — Оголошувати поіменно, хто з учителів і вчительок не вакциновані — це фактично правопорушення. Тому говорити про маніпуляції якимись даними ми не можемо, оскільки достовірних даних про вакцинацію вчителів у кожній конкретній школі не може бути. Повноваження дізнатися таку інформацію є лише в Держспоживслужби, яка може перевіряти медичну документацію працівників і працівниць. Для них це законно.

Фото: facebook/Освітній омбудсман Сергій Горбачов Освітній омбудсмен Сергій Горбачов

22 вересня, після засідання уряду, Віктор Ляшко оголосив, що МОЗ зробить вакцинацію вчителів і чиновників обов’язковою. Для цього в міністерстві планують затвердити перелік «професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників та (або) поширення ними інфекційних хвороб». Таке рішення спричинило нову хвилю обурень і дискусій, однак Віктор Ляшко підкреслив, що такі дії законні і передбачені статтею 12 закону України про захист населення від інфекційних хвороб.

— Учительська професія належить до ризикованих, оскільки щодня одна вчителька працює з сотнями людей, від яких можна заразитися, — пояснює Сергій Горбачов. — Тому захищати освітян абсолютно необхідно і кращого захисту, ніж вакцинація, сучасна наука не вигадала. Тому таке рішення я вважаю обґрунтованим, оскільки воно направлене на захист найважливішого права людини — права на життя. Уряд давно мав узяти на себе відповідальність і ухвалити рішення про обов’язкову вакцинацію вчителів. Бо зараз директори шкіл перебуває між молотом і ковадлом. На них тиснуть батьки, управління освіти і вимагають, щоб учителі вакцинувалися. Це неприємна ситуація, і добре, що вона нарешті переходить у правове поле.

Сергій Горбачов також підкреслює — повністю закривати школи незаконно. Навіть якщо у навчальних закладах немає необхідної для роботи кількості вакцинованого персоналу. У такому випадку школи мають перейти на дистанційне навчання.

Фото: Із сімейного архіву Онлайнове навчання, травень 2020

Це важливий нюанс передусім для областей, які можуть потрапити в червону зону. Адже в такому разі доведеться закритися тим закладам, де немає вже 100% вакцинованих у колективі.

— Я вже думала про роботу в червоній зоні, адже в мене точно є одна людина, яка не зможе вакцинуватися найближчим часом через медичні протипоказання, — говорить Тетяна Саєнко з Черкас. — Може, і не вдасться досягнути 100% вакцинованих, але сподіваюся, що одна людина не стане на заваді роботі школи. Звісно, у нас є ноутбуки, дистанційка раніше була добре організованою. Але не секрет, що результати онлайн-навчання зовсім не такі, як очного. Та й діти хочуть виходити з дому і, я сподіваюся, приходити в школу. Бо найголовніше для них — це спілкування і соціалізація.