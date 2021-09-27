Тренди дитячого харчування: що вибирають мами в 2021 році

Чи є місце поняттю «тренди», коли мова йде про харчування? Так, безумовно. Ринок змінюється з кожним роком, мами більше не вибирають манку в якості першого прикорму, а інтернет магазин дитячого харчування виявляється значно більш зручним місцем для покупок, ніж продуктовий біля будинку. Вектор популярності зміщується в бік комфорту, безпеки і екологічності.

Різноманітність овочів і фруктів

Кілька десятиліть тому «екзотичні» продукти не були доступні до покупки круглий рік, не рахуючи новорічних свят. У пострадянському просторі існувала думка, що дитині корисні тільки овочі з регіону, в якому він народився і росте. Сьогодні фахівці стверджують, що розвиток смакових рецепторів стимулює розвиток нервової системи. До того ж з новими продуктами дитина отримує більше вітамінів і мікроелементів.

У зв'язку з цим значно розширився асортимент дитячого харчування, а на полицях магазинів з'являються несподівані поєднання продуктів. Наприклад, Пампік сайт пропонує фруктове пюре з манго, апельсином, лохиною і чорницею.

Рослинне харчування

Поки невідомо, чому з кожним роком все більша кількість дітей має проблеми з засвоюваністю лактози, але цей факт стимулює розвиток ринку органічної дитячого харчування на рослинній основі. Так, американський стартап Biomilq працює над створенням продукту, культивованих з жіночого грудного молока, але без вмісту лактози. Зростає потреба також у їжі без глютену, цукру і солі.

Каші і пюре, які зручно вживати на ходу

М'які павукові завойовують ринок - їх можна брати з собою в транспорт, магазини, годувати дитину прямо в колясці. Збільшується асортимент готового овочевого і м'ясного пюре. Стають більш популярними злакові перекушування, корисне печиво, хлібці і інша їжа, яку можна взяти в дорогу.

Екологічна упаковка

Зростаючий тренд на екологічність наштовхує батьків на відмову від пластику, та купівлю продуктів тарі яка переробляєтьс і її багаторазове використання. Так, спеціально для фруктового пюре купуються спеціальні упаковки, які можна мити в посудомийній машині, а продукт заливається всередину за допомогою кондитерського шприца безпосередньо перед прогулянкою. На зміну пластиковим соломинку для соку приходять металеві, що продаються в комплекті з щіточкою для миття. Мами вибирають еко сумки для покупки овочів і воскові серветки для їх зберігання.

Дитячі продукти нового покоління - безпечні, якісні та зручні. Зростання темпів урбанізації і потреба батьків в мобільності мотивує виробників на впровадження інновацій, тому ринок товарів для самих маленьких споживачів стрімко змінюється.