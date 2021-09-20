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​Клінічні дослідження підтвердили безпечність вакцини Pfizer для дітей від 5 років

Компанія готує їх для передачі медичним регуляторам.

​Клінічні дослідження підтвердили безпечність вакцини Pfizer для дітей від 5 років
Фото: kyivcity.gov.ua

Результати клінічних досліджень вакцини Pfizer підтвердили її безпечність для дітей від 5 років.

Про це компанія повідомила у пресрелізі в понеділок, 20 вересня.

"З липня захворюваність на COVID-19 серед дітей у США виросла на 240%, що підкреслює потребу системи громадського здоров'я у вакцинації. Отримані результати досліджень закладають міцну основу для отримання дозволу на використання нашої вакцини для дітей від 5 до 11 років, і ми плануємо передати їх Управлінню з продовольства і медикаментів США (FDA) та іншим регуляторам якомога швидше", - заявив голова правління Pfizer Альберт Бурла.

Pfizer проводить своє дослідження серед 4 500 дітей віком від шести місяців до 11 років, серед яких 2 268 - старші 5 років.

Схема щеплення останніх передбачає введення двох доз, кожна з яких містить 10 мкг вакцини, з 21-денним інтервалом. Імунна відповідь у дітей виявилась сумірною імунній відповіді молодих людей 16-25 років, яким вводять дві дози по 30 мкг вакцини.

До кінця року Pfizer планує повідомити результати досліджень серед двох останніх когорт дітей: 2-5 років та 0,5-2 років.

Нагадаємо, що влада США планує дозволити використання вакцини Pfizer для дітей у віці 5-11 років уже в жовтні.

Зараз вона дозволена для профілактики коронавірусу серед осіб старших 16 років та для екстреного використання серед осіб 12-15 років і ревакцинації осіб з послабленим імунітетом.

У серпні 2021 року вакцина проти коронавірусу, розроблена компаніями Pfizer і BioNTech, першою отримала повне схвалення регуляторів США.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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