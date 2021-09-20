МОЗ: 98% госпіталізованих із COVID-19 в Україні - невакциновані

За останні три місяці серед госпіталізованих із COVID-19 в Україні 98,1% - невакциновані.

Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

"За даними Електронної системи охорони здоров’я впродовж останніх тьох місяців майже всі, хто потрапляє в лікарню через важкий перебіг або ускладнення від COVID-19 в Україні, - невакциновані", - повідомив заступник міністра - головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Він додав, що зараз йде стрімке погіршення епідситуації, кількість нових випадків COVID-19 за добу збільшилась удвічі за минулий тиждень: із 3,3 тис. за понеділок, 13 вересня, до понад 6 тис. за п’ятницю, 17 вересня.

У МОЗ нагадали, що в зоні найвищого ризику важкого перебігу та смерті від COVID-19 перебувають люди старші 60 років, люди із супутніми захворюваннями, як-от цукровий діабет, серцево-судинні, онкологічні захворювання та ті, хто щоденно контактує з великою кількістю людей, наприклад медики, освітяни, соцпрацівники, працівники державних органів.

"В Україні доступні три вакцини: AstraZeneca, CoronaVac від Sinovac, Comirnaty від Pfizer. Кожна з цих вакцин ефективно запобігає тяжкому перебігу хвороби й рятує життя, але вони працюють лише тоді, коли потрапляють до вашого організму", - зазначають у міністерстві.

Всього доступно 11 млн доз різних вакцин. МОЗ рекомендує записуватись на щеплення вже сьогодні, щоб вберегти своє життя і здоров’я, а також - людей поруч.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили 2 265 випадків коронавірусу, госпіталізовано 1 255 осіб.

Учора проти ковіду щеплено понад 36 тис. українців вакцинували від ковіду. Від початку вакцинальної кампанії зроблено 11 456 848 щеплень. Одну дозу отримали 6 304 014 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози 5 152 834 людини.