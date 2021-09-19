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За добу в Україні зафіксували майже 4 тисячі нових випадків ковіду

Померло 46 осіб.

За добу в Україні зафіксували майже 4 тисячі нових випадків ковіду
Фото: ЕРА/UPG

За суботу, 18 вересня в Україні зафіксовано 3983 нових підтверджених випадків коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (610), Одеській (319), Дніпропетровській (300), Хмельницькій (291) та Львівській (246) областях.

Летальних випадків – 46.

Також за минулу добу госпіталізовано 1 767 осіб, одужало – 546.

За добу методом ПЛР протестовано 23 176 осіб, методом ІФА – 3 982 і експрес-тестами – 18 700.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

2348381

3983

54875

46

2230852

546

м. Київ

230079

161

5335

5

219156

35

Вінницька

74160

113

1751

5

70762

36

Волинська

64082

98

1218

0

61454

4

Дніпропетровська

142573

300

4762

1

133753

14

Донецька

96503

134

2532

0

91501

0

Житомирська

91921

171

1859

1

87939

7

Закарпатська

63078

22

1622

1

60813

7

Запорізька

109445

123

2555

0

104319

6

Івано-Франківська

89666

127

2149

0

85844

35

Київська

131549

103

2831

0

126438

21

Кіровоградська

21331

10

878

0

20051

4

Луганська

30839

64

1041

1

27396

16

Львівська

144626

246

3781

6

135612

53

Миколаївська

72095

112

1906

2

69294

34

Одеська

148731

319

3154

0

140494

0

Полтавська

80397

14

1914

0

77230

7

Рівненська

82252

70

1236

1

79376

2

Сумська

80970

121

1387

1

78180

10

Тернопільська

73936

215

1256

1

70506

64

Харківська

157815

610

3802

7

147717

123

Херсонська

39903

239

1284

4

36617

31

Хмельницька

92804

291

1968

3

88486

6

Черкаська

84566

43

1338

0

81592

3

Чернівецька

85279

219

1921

7

79320

28

Чернігівська

59781

58

1395

0

57002

0

За весь час пандемії в Україні захворіла 2 348 381 особа, одужало – 2 230 852, летальних випадків – 54 875 і проведено 12 471 387 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, за п'ятницю, 17 вересня в Україні зафіксовано 6234 нових підтверджених випадків коронавірусу. Також госпіталізовано 1 719 осіб, одужало 1 763 особи. Летальних випадків – 79.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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