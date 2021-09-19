За добу в Україні зафіксували майже 4 тисячі нових випадків ковіду

За суботу, 18 вересня в Україні зафіксовано 3983 нових підтверджених випадків коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (610), Одеській (319), Дніпропетровській (300), Хмельницькій (291) та Львівській (246) областях.

Летальних випадків – 46.

Також за минулу добу госпіталізовано 1 767 осіб, одужало – 546.

За добу методом ПЛР протестовано 23 176 осіб, методом ІФА – 3 982 і експрес-тестами – 18 700.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали всього за добу всього за добу всього за добу Україна 2348381 3983 54875 46 2230852 546 м. Київ 230079 161 5335 5 219156 35 Вінницька 74160 113 1751 5 70762 36 Волинська 64082 98 1218 0 61454 4 Дніпропетровська 142573 300 4762 1 133753 14 Донецька 96503 134 2532 0 91501 0 Житомирська 91921 171 1859 1 87939 7 Закарпатська 63078 22 1622 1 60813 7 Запорізька 109445 123 2555 0 104319 6 Івано-Франківська 89666 127 2149 0 85844 35 Київська 131549 103 2831 0 126438 21 Кіровоградська 21331 10 878 0 20051 4 Луганська 30839 64 1041 1 27396 16 Львівська 144626 246 3781 6 135612 53 Миколаївська 72095 112 1906 2 69294 34 Одеська 148731 319 3154 0 140494 0 Полтавська 80397 14 1914 0 77230 7 Рівненська 82252 70 1236 1 79376 2 Сумська 80970 121 1387 1 78180 10 Тернопільська 73936 215 1256 1 70506 64 Харківська 157815 610 3802 7 147717 123 Херсонська 39903 239 1284 4 36617 31 Хмельницька 92804 291 1968 3 88486 6 Черкаська 84566 43 1338 0 81592 3 Чернівецька 85279 219 1921 7 79320 28 Чернігівська 59781 58 1395 0 57002 0

За весь час пандемії в Україні захворіла 2 348 381 особа, одужало – 2 230 852, летальних випадків – 54 875 і проведено 12 471 387 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, за п'ятницю, 17 вересня в Україні зафіксовано 6234 нових підтверджених випадків коронавірусу. Також госпіталізовано 1 719 осіб, одужало 1 763 особи. Летальних випадків – 79.