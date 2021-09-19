За добу в Україні зафіксували майже 4 тисячі нових випадків ковіду

За суботу, 18 вересня в Україні зафіксовано 3983 нових підтверджених випадків коронавірусу.
Про це повідомила пресслужба МОЗу.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (610), Одеській (319), Дніпропетровській (300), Хмельницькій (291) та Львівській (246) областях.
Летальних випадків – 46.
Також за минулу добу госпіталізовано 1 767 осіб, одужало – 546.
За добу методом ПЛР протестовано 23 176 осіб, методом ІФА – 3 982 і експрес-тестами – 18 700.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
2348381
|
3983
|
54875
|
46
|
2230852
|
546
|
м. Київ
|
230079
|
161
|
5335
|
5
|
219156
|
35
|
Вінницька
|
74160
|
113
|
1751
|
5
|
70762
|
36
|
Волинська
|
64082
|
98
|
1218
|
0
|
61454
|
4
|
Дніпропетровська
|
142573
|
300
|
4762
|
1
|
133753
|
14
|
Донецька
|
96503
|
134
|
2532
|
0
|
91501
|
0
|
Житомирська
|
91921
|
171
|
1859
|
1
|
87939
|
7
|
Закарпатська
|
63078
|
22
|
1622
|
1
|
60813
|
7
|
Запорізька
|
109445
|
123
|
2555
|
0
|
104319
|
6
|
Івано-Франківська
|
89666
|
127
|
2149
|
0
|
85844
|
35
|
Київська
|
131549
|
103
|
2831
|
0
|
126438
|
21
|
Кіровоградська
|
21331
|
10
|
878
|
0
|
20051
|
4
|
Луганська
|
30839
|
64
|
1041
|
1
|
27396
|
16
|
Львівська
|
144626
|
246
|
3781
|
6
|
135612
|
53
|
Миколаївська
|
72095
|
112
|
1906
|
2
|
69294
|
34
|
Одеська
|
148731
|
319
|
3154
|
0
|
140494
|
0
|
Полтавська
|
80397
|
14
|
1914
|
0
|
77230
|
7
|
Рівненська
|
82252
|
70
|
1236
|
1
|
79376
|
2
|
Сумська
|
80970
|
121
|
1387
|
1
|
78180
|
10
|
Тернопільська
|
73936
|
215
|
1256
|
1
|
70506
|
64
|
Харківська
|
157815
|
610
|
3802
|
7
|
147717
|
123
|
Херсонська
|
39903
|
239
|
1284
|
4
|
36617
|
31
|
Хмельницька
|
92804
|
291
|
1968
|
3
|
88486
|
6
|
Черкаська
|
84566
|
43
|
1338
|
0
|
81592
|
3
|
Чернівецька
|
85279
|
219
|
1921
|
7
|
79320
|
28
|
Чернігівська
|
59781
|
58
|
1395
|
0
|
57002
|
0
За весь час пандемії в Україні захворіла 2 348 381 особа, одужало – 2 230 852, летальних випадків – 54 875 і проведено 12 471 387 ПЛР-тестувань.
Нагадаємо, за п'ятницю, 17 вересня в Україні зафіксовано 6234 нових підтверджених випадків коронавірусу. Також госпіталізовано 1 719 осіб, одужало 1 763 особи. Летальних випадків – 79.