На Київщині закриють школи, у яких COVID-щеплення матимуть менше 80% вчителів

Уроків онлайн для їх учнів проводити не будуть.

Школи у Київській області, у яких до 20 вересня не буде вакциновано 80% вчителів, можуть бути зачинені.

Як повідомляє пресслужба Київської ОДА, про це заявив очільник Київської обласної державної адміністрації Василь Володін за підсумками робочу поїздку до Вишневого.

"Цього року наша область має можливість повноцінно функціонувати навіть у посилених карантинних нормах. Але є умова – працюватимуть тільки ті школи, де вакциновано 80% працівників", - йдеться у повдіосмленні.

Зазначається, що якщо до 20 вересня цього не буде зроблено, школу зачинять. Уроків онлайн для їх учнів проводити не будуть.

Наразі, за інформацією Київської ОДА, на Київщині серед освітян провели 62 987 щеплень. При цьому 27 538 педагогів регіону пройшли повний курс вакцинації.

Нагадаємо, в липні Кабінет міністрів вирішив, що навчальні заклади в областях із жовтим, помаранчевим чи червоним карантинним рівнем епідемічної безпеки зможуть працювати в очному режимі, але тільки якщо там вакциновано 80% персоналу.

Нині обидві дози щеплення отримали близько 30% освітян по країні. Тим часом МОЗ уже попереджає про скорий перехід країни в жовту зону. Спочатку її збиралися ввести вже з 13 вересня, однак це відбудеться пізніше.