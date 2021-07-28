Ляшко: умовою роботи шкіл під час спалаху ковіду буде вакцинація 80% персоналу

Кабінет Міністрів вирішив, що навчальні заклади в областях із жовтим, помаранчевим чи червоним карантинним рівнем епідемічної безпеки зможуть працювати в очному режимі, але тільки якщо там вакциновано 80% персоналу.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

“Однією з важливих новацій стають правила роботи навчальних закладів в умовах карантину. У разі виходу регіону з зеленої зони, тобто потрапляння в жовту, помаранчеву чи червону, задля роботи навчального закладу потрібно мати мінімум 80% повністю вакцинованого персоналу”, - цитує Ляшка пресслужба МОЗ.

Станом на третю декаду липня навіть у Києві, де найвищий рівень вакцинації по країні, повний курс щеплень від ковіду отримали тільки 27% працівників закладів освіти.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я, ЮНЕСКО і ЮНІСЕФ порадили уникати закриття шкіл під час пандемії коронавірусу, оскільки дистанційне навчання шкідливо впливає на якість освіти, соціальний і психічний добробут дітей і молоді.

Тому в оновлених рекомендаціях у першу чергу йдеться про необхідність тестування школярів на коронавірус за допомогою ПЛР-тестів чи швидких тестів на антиген.

Закриття шкіл слід розглядати лише як винятковий захід, лише у разі великих спалахів або неможливості контролювати епідемію будь-якими іншими заходами.