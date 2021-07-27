Київ має найкращі результати за кількістю щеплених, - КМДА

Київ лідирує за кількістю щеплених і єдиний в країні виконує планові показники з вакцинації. Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбук депутатка Київради від «УДАРу Віталія Кличка», заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

«Київ – єдиний регіон, який виконує планові показники з вакцинації проти COVID-19 та має найкращі результати по Україні за кількістю щеплених. З початку 5-го етапу вакцинації, що стартував 23 липня, щепитися можуть усі бажаючі, обравши найближчий пункт щеплення чи центр масової вакцинації», - заявила Старостенко.

Депутатка від «УДАРу» зазначила, що за минулу добу столичні медики зробили 24701 щеплень. За минулий тиждень у столиці вакциновано 122 613 осіб. Загалом з початку вакцинальної кампанії - зроблено понад 745 тис щеплень. Повністю імунізовано – більше 245 тис киян.

Старостенко закликала киян вакцинуватись і подякувала медикам за роботу.

«Вакцинація проти COVID-19 – єдиний спосіб захистити себе та своїх близьких від важкого перебігу хвороби. Адже сьогодні Європою та Україною шириться штам Дельта, який має більш заразний та агресивний перебіг. Тож закликаємо киян не зволікати й вакцинуватися. А тим, хто вже вакцинувався - щиро дякуємо за відповідальне ставлення не лише до власного здоров'я, а й до здоров'я оточуючих. Окрема дяка нашим медикам, які з початку вакцинальної кампанії працюють майже без вихідних, аби вберегти киян та щепити чим більше бажаючих», - підсумувала заступниця голови КМДА.

Нагадаємо, раніше Віталій Кличко заявляв, що з 21 липня у столиці може зробити щеплення кожен бажаючий, вакцини є на вибір – CoronoVac/Sinovac Biotech або Spikevax Moderna.