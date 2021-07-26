Заступник Венедіктової Мамедов йде у відставку, - адвокати

"Залишатись на посаді без можливостей виконання своїх повноважень є неприйнятним".

Заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов подав у відставку. Він звільняється як з посади, так і з органів прокуратури.

Про це повідомили його адвокати в понеділок, 26 липня.

"Керівництво Офісу Генерального прокурора свідомо створило складні умови роботи та всіляко блокує виконання Мамедовим своїх посадових обов’язків, систематично здійснюючи тиск на нього, що повністю нівелює основоположні принципи незалежності прокурора... Залишатись на посаді без можливостей виконання своїх повноважень є неприйнятним для нашого клієнта. Саме тому Гюндуз Мамедов після 25 років роботи в органах прокуратури прийняв рішення про відставку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Мамедов став заступником генерального прокурора у жовтні 2019 року за попереднього керівника відомства Руслана Рябошапки.

Перед тим він з 2016 року був прокурором Автономної Республіки Крим.

У кінці червня у Мамедова забрали керівництво Департаментом нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, на початку липня - Тренінговим центром прокурорів і Департаментом ювенальної юстиції. Таким чином, він залишився заступником без повноважень.

На минулому тижні адвокати Мамедова повідомили, що на нього завели також кримінальну справу.