Білодід зупинила спортивну кар'єру
Білодід зупинила спортивну кар'єру
Путін заявив, що російський флот здатен завдати "невідворотного удару"
Путін заявив, що російський флот здатен завдати "невідворотного удару"
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Тимчасовий повірений у справах США назвав закінчення війни проти України "обов’язком Росії"
Тимчасовий повірений у справах США назвав закінчення війни проти України "обов’язком Росії"
Нідерланди депортують двох російських свідків у справі MH17
Нідерланди депортують двох російських свідків у справі MH17
У ДТП на Полтавщині загинуло чотири людини
У ДТП на Полтавщині загинуло чотири людини
Перша ракетка світу вилетіла з Олімпіади-2020 уже після першого кола
Перша ракетка світу вилетіла з Олімпіади-2020 уже після першого кола
Китай обурився картою, показаною на американському ТБ під час церемонії відкриття Олімпіади-2020
Китай обурився картою, показаною на американському ТБ під час церемонії відкриття Олімпіади-2020
Вчені заявили про зв'язок коронавірусу і погіршення розумових здібностей
Вчені заявили про зв'язок коронавірусу і погіршення розумових здібностей
ГоловнаПолітика

Заступник Венедіктової Мамедов йде у відставку, - адвокати

"Залишатись на посаді без можливостей виконання своїх повноважень є неприйнятним".

Заступник Венедіктової Мамедов йде у відставку, - адвокати
Гюндуз Мамедов
Фото: Ірина Драбок

Заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов подав у відставку. Він звільняється як з посади, так і з органів прокуратури.

Про це повідомили його адвокати в понеділок, 26 липня.

"Керівництво Офісу Генерального прокурора свідомо створило складні умови роботи та всіляко блокує виконання Мамедовим своїх посадових обов’язків, систематично здійснюючи тиск на нього, що повністю нівелює основоположні принципи незалежності прокурора... Залишатись на посаді без можливостей виконання своїх повноважень є неприйнятним для нашого клієнта. Саме тому Гюндуз Мамедов після 25 років роботи в органах прокуратури прийняв рішення про відставку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Мамедов став заступником генерального прокурора у жовтні 2019 року за попереднього керівника відомства Руслана Рябошапки.

Перед тим він з 2016 року був прокурором Автономної Республіки Крим.

У кінці червня у Мамедова забрали керівництво Департаментом нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, на початку липня - Тренінговим центром прокурорів і Департаментом ювенальної юстиції. Таким чином, він залишився заступником без повноважень.

На минулому тижні адвокати Мамедова повідомили, що на нього завели також кримінальну справу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також