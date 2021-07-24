Ткаченко про "Вайлдберріз": ритейл з РФ, який продавав форму російських солдатів, не працюватиме в Україні

Введення санкцій проти російської компанії "Вайлдберріз" та її керівників є ще одним кроком у боротьбі за очищення українського інформаційного простору від російської експансії.

Про це заявив Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

“Ритейл з РФ, який, в тому числі, продавав російську пропаганду та форму російських солдатів – не працюватиме в Україні. Йдеться про Wildberries. Вдячний Президенту та РНБО, що підтримали нашу ініціативу та ввели санкції проти цієї компанії. Це ще один крок у боротьбі за очищення українського інформаційного простору від російської експансії”, – написав Ткаченко у Телеграмі.

Він додав, що антиукраїнським тезам, книгам, наративам – не місце в Україні. “МКІП робитиме все можливе, щоб протистояти інформаційним загрозам. Наступний крок – російські ОТТ-платформи”, – додав він.

Зазначимо, Wildberries — російський інтернет-магазин одягу, взуття, електроніки, дитячих товарів, товарів для дому та інших товарів. Заснований у 2000-ті рок і управляється ТОВ "Вайлдберриз" зі штаб-квартирою в Московській області. У 2019 році визнаний найбільшим fashion-рітейлером Росії.

Нагадаємо, 23 липня за рішенням РНБО запроваджено санкції щодо 6 іноземців і 10 компаній, зокрема "Вайлдберріз". Санкції, серед іншого, передбачають блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України та зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань.