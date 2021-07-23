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США на саміті "Кримської платформи" у Києві представлятиме урядовець, - Джордж Кент

Вашингтон "розуміє, що це дуже важливо".

США на саміті "Кримської платформи" у Києві представлятиме урядовець, - Джордж Кент
Джордж Кент
Фото: ukrainian.voanews.com

На саміті "Кримської платформи" 23 серпня Сполучені Штати будуть представлені членом уряду.

Про це тимчасовий повірений у справах США в Україні, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Від нас буде член Кабінету (уряду США – ред.). Тобто це не буде президент або віцепрезидент, але буде член Кабінету", – зазначив він, відповідаючи на питання про те, як США будуть представлені на саміті.

Джордж Кент додав, що Вашингтон "розуміє, що це дуже важливо". Дипломат нагадав, що цього тижня зустрівся з представниками кримськотатарського народу, зокрема - Мустафою Джемілєвим і Рефатом Чубаровим.

Водночас на думку Кента, "йдеться не лише про те, що відбудеться 23 серпня". "Це повинен бути тривалий процес. Це тільки початок, не кінець. Є дуже багато людей, які вважають себе громадянами України в окупованому Криму. Ми повинні їм допомогти", – додав дипломат.

Установчий саміт має відбутися в Києві 23 серпня 2021 року. Він покладе старт роботі Кримської платформи, там буде ухвалено короткий документ, у якому буде викладено бачення подальшої консолідації політики деокупації Криму.

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