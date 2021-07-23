У МЗС здивовані заявою Молдови про завершення розслідування щодо Чауса

"Встановлення всіх обставин у справі Миколи Чауса можливе лише при повній взаємодії української та молдовської сторін".

Україна неодноразово заявляла про готовність до максимальної співпраці із Молдовою в справі судді Миколи Чауса. Це питання обговорювалося як на рівні президентів, так і міністрів закордонних справ.

Про це LB.ua заявили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

"Наша позиція чітка: всі обставини справи має встановити розслідування по лінії правоохоронних органів", - йдеться у коментарі.

Як повідомляється, 12 травня Офіс Генерального прокурора України отримав клопотання Генеральної прокуратури Молдови про надання правової допомоги в рамках відкритої кримінальної справи. 17 травня українська сторона звернулася до молдовської із запитом на отримання додаткової інформації, без якої виконання міжнародно-правової допомоги було унеможливлене.

"На цьому тлі викликають здивування заяви про завершення розслідування в Молдові в односторонньому порядку. Логічне питання: а чи дійсно була зацікавленість у встановленні істини чи натомість було завдання реалізувати гучний політичний процес із заздалегідь визначеним результатом? Роль третьої сторони в цій ситуації очевидна. Її мета – дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію в Молдові та спробувати зруйнувати українсько-молдовські відносини", - зазначають у МЗС.

Там переконані, що встановлення всіх обставин у справі Миколи Чауса можливе лише при повній взаємодії української та молдовської сторін.

Раніше Генпрокурор Молдови Олександр Стояногло оголосив про завершення розслідування зникнення колишнього судді Миколи Чауса. За даними правоохоронців, до викрадення можуть бути причетні державні структури України.

Нагадаємо, після втечі з України Чаус опинився в Молдові. На початку 2017 року українські слідчі звернулися до молдовських колег з проханням видати їм його. Чаус попросив політичного притулку, проте йому відмовили. Він вирішив оскаржити це рішення в суді.

На початку квітня цього року повідомлялося, що Чауса викрали в Молдові і вивезли на територію України. МВС Молдови повідомило, що за викраденням Чауса можуть стояти іноземці і що частина з них після цього виїхала в Україну. Також міністр внутрішніх справ Молдови сказав, що підозрювані в організації викрадення листувалися українською мовою.

МЗС України заперечило, що державні установи України причетні до викрадення судді-втікача.

17 травня Чаус записав перше відеозвернення і пообіцяв викривальні заяви. Він також заявив, що його не викрадали. Потім Інтерпол зняв Чауса з міжнародного розшуку.

Чауса підозрюють в отриманні в серпні 2016 року $150 тис. хабаря за умовний термін для 74-річної пенсіонерки, яка торгувала димедролом та іншими наркотичними речовинами. Отримані гроші суддя засунув у скляні банки, одну з яких встиг закопати. Заарештувати його тоді не вдалося, оскільки парламент не зміг оперативно розглянути це питання. Недоторканність зняли з нього вже після втечі.