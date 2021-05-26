Інтерпол зняв екссуддю Чауса з міжнародного розшуку

Інтерпол зняв з міжнародного розшуку скандального українського суддю Миколу Чауса, якого Національне антикорупційне бюро підозрює в отриманні 150 тисяч доларів хабара.

Про це свідчать документи, які є в розпорядженні "Слідства.Інфо".

Журналісти довідалися, що в квітні цього року Комісія з контролю файлів Інтерполу вирішила видалити так звану "червону картку" Чауса, тобто фактично зняти його з міжнародного розшуку. Причиною начебто стала перевірка комісії за скаргою Чауса, яка встановила, що розміщення даних нього не відповідало правилам.

У листі Інтерполу від 7 травня підтвердили видалення інформації щодо Чауса.

В НАБУ запевняють, що наразі процедура екстрадиції триває і рішення Інтерполу не вплине на слідство.

Нагадаємо, в міжнародний розшук екссуддю Чауса оголосили в листопаді 2016 року, після того, як його викрили на 150 тисяч доларів хабаря і він утік з України. Цю суму він отримав нібито за ухвалення рішення в кримінальній справі.

Більше року тому Чаус подав скаргу до Інтерполу. У ній він вказував, зокрема, на "політичний характер" кримінального провадження щодо нього, оскільки він "відіграє важливу роль у політичній ворожнечі чинного президента Володимира Зеленського проти його попередника Петра Порошенка". Втім, комісія визнала доводи екссудді не надто переконливими.

Раніше юристи вказували на колізію українського законодавства з правилами Інтерполу. Мовляв, для публікації щодо особи "червоної картки" потрібне рішення про тримання її під вартою. Утім таке рішення український суд за відсутності підозрюваного може ухвалити лише після публікації "червоної картки".

Чаус після втечі з України у 2016 році опинився в Молдові. На початку 2017 року українські слідчі звернулися до молдовських колег з проханням видати їм його. Чаус попросив політичного притулку, проте йому відмовили. Чаус вирішив оскаржити це рішення в суді. На початку квітня цього року Чауса викрали в Молдові і вивезли на територію України. Досі про його місце перебування нічого не відомо. 17 травня Чаус записав відеозвернення і пообіцяв викривальні заяви. Він також заявив, що його не викрадали.