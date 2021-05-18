Міністерство закордонних справ України буде протидіяти спробам Росії використати ситуацію зі зникненням колишнього судді Миколи Чауса, щоб посварити Київ та Кишинів.

Про це, коментуючи оприлюднений напередодні Чаусом відеозапис, під час онлайн-брифінгу заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, повідомляє "Європейська правда".

"Вчора була дуже детальна розмова з молдовським колегою, ми не могли не торкнутися питання судді Чауса. Візит збігся у часі з оприлюдненням суддею відеозапису, який, як кажуть у кримінальному праві, є нововиявленою обставиною і потребує додаткового аналізу. Цей запис змінює картинку того, про що писали молдовські, а також і проросійські ЗМІ, які нав’язували трішки іншу точку зору на події", - сказав Кулеба.

"Ми з молдовським міністром одностайні в тому, що ситуація з Чаусом не повинна бути використана третьою стороною, а саме РФ, щоб розсварити Україну та Молдову. Саме на цьому, на протидії гібридним атакам з боку Росії ми будемо зосереджені", - додав міністр.

Напередодні колишній суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус, який зник на початку квітня у Молдові, записав відеозвернення. Він повідомив, що знаходиться в безпеці і його ніхто не викрадав.

Він заявив, що насправді викрали його в 2016 році, з тих пір він знаходився у Молдові. Зараз, за словами Чауса, він збирається повернутися, і пообіцяв викривальні заяви.

Нагадаємо, що Чаус зник 3 квітня в центрі Кишинева. Правоохоронні органи Молдови назвали зникнення Чауса викраденням, і з тих пір затримали вже двох підозрюваних.

Міністерство закордонних справ України заперечило причетність держави до викрадення Чауса, але журналістські розслідування свідчать, що викрадачі можуть бути пов'язані з розвідувальними і правоохоронними органами України.

Колишній суддя Чаус з 2017 року переховувався в Молдові, намагаючись отримати там притулок. Україна вимагала його екстрадиції за звинуваченням в корупції.