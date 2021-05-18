Бутусов вирішив скласти повноваження радника міністра оборони

Головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов повідомив про рішення скласти повноваження радника на громадських засадах міністра оборони України Андрія Тарана.

Про це Бутусов написав у фейсбуці, назвавши цілу низку причин звільнення, серед яких те, що "проблеми армії не аналізуються і підміняються показухою", міністр оборони не реагує навіть на проблеми, про які публічно заявляє комітет з оборони ВР, "ніхто не несе відповідальності" тощо.

Нагадаємо, Юрій Бутусов публікував розслідування про так звану справу "вагнерівців" та активно висвітлював діяльність Міноборони. Про те, що йому пропонують там посаду, він 8 грудня дізнався з повідомлення на сторінці відомства у Facebook. Заявлялося, що міністерство "пропонує Юрію Бутусову зайняти одну з міністерських позицій у сферах, на яких фокусується його фахова увага".

Журналіст заявив, що прийняв пропозицію і "готовий навести порядок" у Міноборони. Він також назвав умови співпраці: розслідування за фактами провалу спецоперацій Міноборони і можливої наявності російських шпигунів у секторі оборони, "щоб Генпрокуратура та Державне бюро розслідувань якомога швидше опублікували висновки з розслідування провальних спецоперацій"; аудит діяльності міністерства за 2020-й рік у фінансовій сфері та встановити причини зриву держоборонзамовлення і не використання державних гарантій; розробка військової доктрини тощо.

Наступного дня Бутусов повідомив, що не отримав ніякої інформації про надання цієї посади і закликав Верховну Раду заслухати його та міністра оборони Тарана про ситуацію в армії.

20 грудня після Бутусов повідомив, що на два місяці погодився стати позаштатним радником міністра оборони. За цей час він пообіцяв зробити серію матеріалів про проблеми оборонного планування та розвитку армії.