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Бутусов вирішив скласти повноваження радника міністра оборони

На цій посаді журналіст пробув довше, ніж збирався.

Бутусов вирішив скласти повноваження радника міністра оборони
Фото: facebook.com/butusov.yuriy

Головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов повідомив про рішення скласти повноваження радника на громадських засадах міністра оборони України Андрія Тарана.

Про це Бутусов написав у фейсбуці, назвавши цілу низку причин звільнення, серед яких те, що "проблеми армії не аналізуються і підміняються показухою", міністр оборони не реагує навіть на проблеми, про які публічно заявляє комітет з оборони ВР, "ніхто не несе відповідальності" тощо.

Нагадаємо, Юрій Бутусов публікував розслідування про так звану справу "вагнерівців" та активно висвітлював діяльність Міноборони. Про те, що йому пропонують там посаду, він 8 грудня дізнався з повідомлення на сторінці відомства у Facebook. Заявлялося, що міністерство "пропонує Юрію Бутусову зайняти одну з міністерських позицій у сферах, на яких фокусується його фахова увага".

Журналіст заявив, що прийняв пропозицію і "готовий навести порядок" у Міноборони. Він також назвав умови співпраці: розслідування за фактами провалу спецоперацій Міноборони і можливої наявності російських шпигунів у секторі оборони, "щоб Генпрокуратура та Державне бюро розслідувань якомога швидше опублікували висновки з розслідування провальних спецоперацій"; аудит діяльності міністерства за 2020-й рік у фінансовій сфері та встановити причини зриву держоборонзамовлення і не використання державних гарантій; розробка військової доктрини тощо.

Наступного дня Бутусов повідомив, що не отримав ніякої інформації про надання цієї посади і закликав Верховну Раду заслухати його та міністра оборони Тарана про ситуацію в армії.

20 грудня після Бутусов повідомив, що на два місяці погодився стати позаштатним радником міністра оборони. За цей час він пообіцяв зробити серію матеріалів про проблеми оборонного планування та розвитку армії.

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