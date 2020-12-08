"Готовий навести порядок", - журналіст Бутусов прийняв пропозицію Міноборони

"Безумовно, я розумію, що призначити мене на посаду хочуть, щоб я припинив писати правду".

Головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов прийняв пропозицію Міністерства оборони зайняти одну з міністерських посад.

Увечері 8 грудня він заявив, що чекає запрошення до міністра або президента, готовий навести лад у міністерстві і публікує свою програму дій.

"Я розумію, що раз керівництво Міноборони під час війни визнає свою нездатність впоратися з проблемами управління без мене, журналіста, і пропонує високу посаду, то як відповідальний громадянин, я зобов'язаний прийняти цю пропозицію. По суті цією пропозицією вони визнали справедливість моєї критики на адресу Верховного головнокомандувача Володимира Зеленського та міністра оборони Андрія Тарана про критичну ситуацію в сфері оборони і безпеки, і хочуть виправити ситуацію. Безумовно, я розумію також, що призначити мене на посаду хочуть, щоб я припинив писати правду", - написав Бутусов у фейсбуці.

Для порятунку ситуації в Міноборони Бутусов пропонує план дій з 12 пунктів, серед яких - розслідування за фактами провалу спецоперацій Міноборони і можливої наявності російських шпигунів у секторі оборони, "щоб Генпрокуратура та Державне бюро розслідувань якомога швидше опублікували висновки з розслідування провальних спецоперацій"; аудит діяльності міністерства за 2020-й рік у фінансовій сфері і встановити причини зриву держоборонзамовлення і не використання державних гарантій; розробка військової доктрини тощо.

"З приводу досвіду - мені подзвонила і написала значна кількість колишніх і теперішніх військовослужбовців, волонтерів, експертів, які працювали або працюють у керівних структурах Міноборони. Вважаю, що тільки системні дії зможуть розв’язати ту кризу, яка виникла в Міноборони, і яку мене закликають вирішити. Якісь окремі приватні рішення нічого не виправлять", - додав Бутусов.

Раніше стало відомо, що Міністерство оборони запропонувало Бутусову зайняти одну з міністерських посад. Журналіст пов’язузав пропозицію зі своїми публікаціями про проблеми в керуванні оборонної сфери, а також з обговоренням 7 грудня на комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки справи про спецоперацію із затримання в Білорусі 28 членів ПВК "Вагнера".