Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Гравець "Шахтаря" допускає можливість договірного матчу між "Реалом" і "Боруссією" в останньому турі Ліги чемпіонів
Гравець "Шахтаря" допускає можливість договірного матчу між "Реалом" і "Боруссією" в останньому турі Ліги чемпіонів
Помер екснардеп Станіслав Березкін
Помер екснардеп Станіслав Березкін
Між людяністю і безпекою. Як в Україні ховають померлих від ковіду і що з цим не так
Між людяністю і безпекою. Як в Україні ховають померлих від ковіду і що з цим не так
ЗМІ назвали ім’я чоловіка, якого ФСБ застрелила на кордоні з Україною
ЗМІ назвали ім’я чоловіка, якого ФСБ застрелила на кордоні з Україною
ЗМІ опублікували розслідування про "армію Медведчука", яку очолює Кива
ЗМІ опублікували розслідування про "армію Медведчука", яку очолює Кива
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
У матчі Бундесліги форвард "Штутгарта" отримав жовту картку за зарахований знущальний гол
У матчі Бундесліги форвард "Штутгарта" отримав жовту картку за зарахований знущальний гол
Вибори мера у Кривому Розі: Екзит-поли показали суперечливі результати (оновлено)
Вибори мера у Кривому Розі: Екзит-поли показали суперечливі результати (оновлено)
ГоловнаПолітика

"Готовий навести порядок", - журналіст Бутусов прийняв пропозицію Міноборони

"Безумовно, я розумію, що призначити мене на посаду хочуть, щоб я припинив писати правду".

"Готовий навести порядок", - журналіст Бутусов прийняв пропозицію Міноборони
Фото: facebook.com/butusov.yuriy

Головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов прийняв пропозицію Міністерства оборони зайняти одну з міністерських посад.

Увечері 8 грудня він заявив, що чекає запрошення до міністра або президента, готовий навести лад у міністерстві і публікує свою програму дій.

"Я розумію, що раз керівництво Міноборони під час війни визнає свою нездатність впоратися з проблемами управління без мене, журналіста, і пропонує високу посаду, то як відповідальний громадянин, я зобов'язаний прийняти цю пропозицію. По суті цією пропозицією вони визнали справедливість моєї критики на адресу Верховного головнокомандувача Володимира Зеленського та міністра оборони Андрія Тарана про критичну ситуацію в сфері оборони і безпеки, і хочуть виправити ситуацію. Безумовно, я розумію також, що призначити мене на посаду хочуть, щоб я припинив писати правду", - написав Бутусов у фейсбуці.

Для порятунку ситуації в Міноборони Бутусов пропонує план дій з 12 пунктів, серед яких - розслідування за фактами провалу спецоперацій Міноборони і можливої наявності російських шпигунів у секторі оборони, "щоб Генпрокуратура та Державне бюро розслідувань якомога швидше опублікували висновки з розслідування провальних спецоперацій"; аудит діяльності міністерства за 2020-й рік у фінансовій сфері і встановити причини зриву держоборонзамовлення і не використання державних гарантій; розробка військової доктрини тощо.

"З приводу досвіду - мені подзвонила і написала значна кількість колишніх і теперішніх військовослужбовців, волонтерів, експертів, які працювали або працюють у керівних структурах Міноборони. Вважаю, що тільки системні дії зможуть розв’язати ту кризу, яка виникла в Міноборони, і яку мене закликають вирішити. Якісь окремі приватні рішення нічого не виправлять", - додав Бутусов.

Раніше стало відомо, що Міністерство оборони запропонувало Бутусову зайняти одну з міністерських посад. Журналіст пов’язузав пропозицію зі своїми публікаціями про проблеми в керуванні оборонної сфери, а також з обговоренням 7 грудня на комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки справи про спецоперацію із затримання в Білорусі 28 членів ПВК "Вагнера".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також