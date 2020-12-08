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Зеленський призначив нового голову Закарпатської ОДА

Полосков був директором виноробної компанії.

Зеленський призначив нового голову Закарпатської ОДА
Фото: пресслужба Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський призначив директора "Шато Чизай" Анатолія Полоскова головою Закарпатської обласної державної адміністрації.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"Вручаючи службове посвідчення в Офісі Президента, Володимир Зеленський побажав новому очільнику Закарпатської облдержадміністрації результативної роботи на благо регіону", - йдеться в повідомленні.

Анатолій Полосков народився 1968 року. У 1997-му закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю "правознавство". Працював на різних посадах у банківському секторі, займався підприємницькою діяльністю. З 2011 року був директором виноробної компанії.

Кандидатура Полоскова була погоджена Кабінетом міністрів у листопаді. Головними завданнями Закарпатської ОДА він назвав розв'язання проблеми з коронавірусом, зокрема забезпечення киснем лікарень. Також його турбують субвенції на закупку найнеобхідніших речей для лікарень. Полосков також вважає, що треба продовжувати будувати дороги, відбудовувати прикордонну інфраструктуру, вирішити проблему зі сміттям, добудувати перинатальний центр та скоротити час на прохід транспорту через кордон для великих підприємств. 

Президент також указом №554/2020 звільнив Олексія Петрова з посади голови Закарпатської ОДА. 

Нагадаємо, вчора депутат від політичної партії "Слуга Народу" Олексій Петров очолив обласну раду.

Колишній начальник контррозвідки Служби безпеки України Олексій Петров став головою Закарпатської обласної держадміністрації у квітні цього року. До цього він очолював управління СБУ в Кропивницькому, а перед цим - з лютого 2017 року до серпня 2019 року - був начальником контррозвідки СБУ.

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