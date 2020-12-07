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Мер Чернігова: мені однаково, з ким говорити - і з президентом, і зі злодієм

Так Атрошенко виступив перед депутатами місцевої ради.

Мер Чернігова: мені однаково, з ким говорити - і з президентом, і зі злодієм

Новообраний міський голова Чернігова Владислав Атрошенко заявив, що пройдений життєвий шлях дозволяє однаково спілкуватися і з президентом, і зі злодієм.

Про це він сказав під час виступу перед депутатами місцевої ради.

"Рівно я йшов по життю, і мені однаково, з ким говорити. Якщо позиція рівна, ти можеш говорити і з президентом, і зі злодієм. Мені є що пред’явити (вам — ред.) — пред’явіть ви мені щось", - сказав Атрошенко.

Нагадаємо, на парламентських виборах 2012 року Атрошенко був обраний депутатом Верховної Ради України за одномандатним мажоритарним виборчим округом № 206. За результатами голосування отримав перемогу, набравши 40,63% голосів виборців.

16 січня 2014 року голосував за "диктаторські закони" - пакет антидемократичних законів, які суттєво обмежували права громадян і свободу слова.

20 лютого 2014 року політик вийшов із фракції Партії регіонів.

У листопаді 2014 року став народним депутатом України VIII скликання, обраний за одномандатним мажоритарним виборчим округом № 206 (Чернігів), набравши 51,34% голосів виборців. Безпартійний. Балотувався від Блоку Петра Порошенка, але не був включений до фракції, оскільки голосував за закони 16 січня. Позафракційний, був членом комітету ВР з питань транспорту.

На місцевих виборах у 2015 році обраний міським головою Чернігова.

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