У Чернігові представники ультрас кинули у сміттєвий бак новопризначеного директора стадіону ім. Гагаріна Олександра Овчаренка.

Про це повідомляє "Високий Вал".

Овчаренку розбили голову.

Фото: val.ua

"Ультрас" були занепокоєні тим, що "Десні" хочуть позбавити права грати на стадіоні. Водночас Олександр Овчаренко раніше заявив в коментарі журналістам, що компроміс буде знайдений.

"Є якісь "шороховатості" між Міністерством та приватним клубом. Але я разом з юристами міністерства та клубу все зроблю для того, щоб компроміс прийшов до логічного завершення і мали велику співпрацю", - заявив Очаренко.

Фото: Анна Романова

Олександр Овчаренко 13 років очолював стадіон імені Гагаріна.

"За словами представників ультрас, за час його управління стадіон був доведений до жахливого стану. Після звільнення Овчаренко працював керівником ДЮСШ "Атлет", що також знаходиться на території стадіону, а тепер його знову повернули на колишню посаду. Це викликало обурення фанатської спільноти і вони таким чином вирішили висловити свою позицію", - пише видання.

Нагадаємо, у червні 2018 заступника Кернеса кинули в сміттєвий бак біля мерії Харкова. Молоді люди впіймали чиновника з тильного боку мерії - на вулиці Квітки-Основ'яненка, коли він вийшов з будівлі. Активісти, серед яких були представники "Національного корпусу", підкотили сміттєвий бак, взяли Руденка за руки і за ноги - й кинули всередину. Після того, як заступник Кернеса вибрався назовні, йому дали спокійно піти.

Кидання неугодних чиновників у сміттєві баки було популярним в Україні у 2014-2015 роках і навіть отримало назву "смітникової люстрації".