Минулої доби бойовики чотири рази порушили "режим тиші"

Минулої доби на Донбасі незаконні збройні формування РФ чотири рази порушили "всеосяжне перемир'я".
Про це повідомила пресслужба Операції Об'єднаних сил.
"Так, міномет калібру 82 міліметри російсько-окупаційні війська застосували неподалік Красногорівки. Пострілами з підствольного гранатомета та стрілецької зброї ворог провокував наших захисників в передмісті Авдіївки та двічі в районі населеного пункту Водяне", - йдеться в повідомленні.
В ООС зазначили, що на вогневі провокації противника українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.
Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.
Від початку доби, 24 листопада, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.
Нагадаємо, 22 листопада в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано шість фактів порушення режиму припинення вогню. Бойовики також дистанційно замінували українські позиції поблизу Ужівки. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.