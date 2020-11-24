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Минулої доби бойовики чотири рази порушили "режим тиші"

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Минулої доби бойовики чотири рази порушили "режим тиші"
Фото: glavcom.ua

Минулої доби на Донбасі незаконні збройні формування РФ чотири рази порушили "всеосяжне перемир'я".

Про це повідомила пресслужба Операції Об'єднаних сил.

"Так, міномет калібру 82 міліметри російсько-окупаційні війська застосували неподалік Красногорівки. Пострілами з підствольного гранатомета та стрілецької зброї ворог провокував наших захисників в передмісті Авдіївки та двічі в районі населеного пункту Водяне", - йдеться в повідомленні.

В ООС зазначили, що на вогневі провокації противника українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Від початку доби, 24 листопада, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Нагадаємо, 22 листопада в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано шість фактів порушення режиму припинення вогню. Бойовики також дистанційно замінували українські позиції поблизу Ужівки. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було. 

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