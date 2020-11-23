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Керівника філії Держрезерву підозрюють у розтраті 2,8 млн грн

Зараз суд вирішує питання про обрання запобіжного заходу.

Керівника філії Держрезерву підозрюють у розтраті 2,8 млн грн
Фото: Первый запорожский

НАБУ і САП підозрюють директора однієї з філій Державного агентства резерву України у Сумській області у розтраті зерна на суму понад 2,8 млн грн.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

"22 листопада 2020 року детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП повідомили в.о. директора однієї з філій Державного агентства резерву України у Сумській області про підозру у розтраті зерна на суму понад 2,8 млн грн. Дії особи кваліфіковано за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

В НАБУ розповіли, що у листопаді 2020 року в.о. директора філії Державного агентства резерву України, без отримання дозволу власника зерна, яке зберігалося на базах, вирішив відвантажити його комерційним структурам без оплати з їхнього боку. У такий спосіб він планував заволодіти понад 189 т. зерна вартістю понад 2,8 млн грн, яке належало Держрезерву.

Зараз суд вирішує питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у листопаді стало відомо, що колишній голова правління банку постане перед судом за розтрату 9 млн доларів США. Імовірно, мова про "АКБ Банк", який збанкрутував у 2014 році. Встановлено, що посадовець вчинив розтрату понад 9 млн доларів США коштів банку під час передачі в заставу грошових коштів, які перебували на кореспондентських рахунках цього банку в банківській установі іноземної держави.

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