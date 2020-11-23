Найвища явка на учорашніх виборах була у Бердянську

Найвищу активність мали мешканці Бердянька - явка в цьому місті склала 39, 23%. Про це свідчать данці ЦВК.
У Львові явка склала 38,94%, у Слов'янську - 32,40%, у Рівному - 30,35%, Дрогобичі - 30,21%, Миколаєві - 28,40%, Ужгороді - 27,94%, Черкасах - 26,02%, Полтаві - 25,52%, Нікополі - 24,20%, Дніпрі - 23,93%.
За даними ОПОРИ, інтегрована явка виборців під час другого туру голосування за мерів 11 міст становить 29,3% (похибка 1,4%). Минулої неділі, коли другий тур відбувався в Херсоні, Одесі, Луцьку, Сумах, Краматорську, Кам'янці-Подільському та Українці, явка, за даними ОПОРИ, склала 23,9%.
Нагадаємо, що громадянська мережа ОПОРА виявила 220 порушень під час ранкового засідання виборчих комісії та в ході голосування в другому турі виборів міських голів.
У Рівному в день другого туру поліція заявила про запобігання підкупу виборців на користь одного з кандидатів на посаду мера. Організатори схеми пропонувлаи гроші за голос за одного з кандидатів, натомість просили фото бюлетеня.
У Львові правоохоронці отримали понад 25 повідомлень про ймовірні порушення виборчого законодавства.
У Дніпрі за фактом порушення виборчого законодавства порушено три кримінальні провадження. Одне з них - через ярмарку з агітацією за одного за кандидатів.