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Найвища явка на учорашніх виборах була у Бердянську

Менше всього громадян взяли участь у виборах мера Дніпра. 

Фото: cvk.gov.ua
Середня явка під час другого туру виборів голів в 11 містах, що пройшов 22 листопада, склала 29,53%.

Найвищу активність мали мешканці Бердянька - явка в цьому місті склала 39, 23%. Про це свідчать данці ЦВК.

У Львові явка склала 38,94%, у Слов'янську - 32,40%, у Рівному - 30,35%, Дрогобичі - 30,21%, Миколаєві - 28,40%, Ужгороді - 27,94%, Черкасах - 26,02%, Полтаві - 25,52%, Нікополі - 24,20%, Дніпрі - 23,93%. 

Фото: ЦВК

За даними ОПОРИ, інтегрована явка виборців під час другого туру голосування за мерів 11 міст становить 29,3% (похибка 1,4%). Минулої неділі, коли другий тур відбувався в Херсоні, Одесі, Луцьку, Сумах, Краматорську, Кам'янці-Подільському та Українці, явка, за даними ОПОРИ, склала 23,9%. 

Нагадаємо, що громадянська мережа ОПОРА виявила 220 порушень під час ранкового засідання виборчих комісії та в ході голосування в другому турі виборів міських голів.

У Рівному в день другого туру поліція заявила про запобігання підкупу виборців на користь одного з кандидатів на посаду мера. Організатори схеми пропонувлаи гроші за голос за одного з кандидатів, натомість просили фото бюлетеня.

У Львові правоохоронці отримали понад 25 повідомлень про ймовірні порушення виборчого законодавства.

У Дніпрі за фактом порушення виборчого законодавства порушено три кримінальні провадження. Одне з них - через ярмарку з агітацією за одного за кандидатів. 

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