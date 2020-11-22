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У Запорізькій області троє спостерігачів "Опори" потрапили у ДТП

Авто через дорожні умови вилетіло з траси та перекинулося. Зіткнення з іншими машинами не було.

Фото: https://www.facebook.com/olga.ajvazovska

Сьогодні близько 6 ранку троє спостерігачів від громадянської мережі “Опора”, які прямували до виборчих дільниць Бердянська Запорізької області, потрапили у аварію.

Про це у Facebook повідомила голова правління "Опори" Ольга Айвазовська.

Причиною аварії, за її словами, стали погодні умови, ожеледиця та стан дороги.

"Двоє колег отримали тілесні ушкодження у вигляді садна на тілі, забій грудної клітини, струсу мозку. Водій отримав тілесні ушкодження у вигляді компресійного перелому 12 хребця та забій грудної клітини. Перша медична допомога була надана в районній лікарні Приморська, а для направлення до Запорізької обласної клінічної лікарні спостерігача ОПОРИ Юрія Бородавки було направлено реанімобіль з обласного центру. Всі постраждалі використовували паски безпеки", - повідомила Айвазовська.

У коментарях до свого допису вона зазначила, що авто через дорожні умови вилетіло з траси та перекинулося. Зіткнення з іншими машинами не було.

Фото: https://www.facebook.com/olga.ajvazovska

Фото: https://www.facebook.com/olga.ajvazovska

Нагадаємо, увечері 16 листопада у Полтаві сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю службового автомобіля патрульної поліції.

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