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Другий тур виборів мера Кривого Рогу перенесли на 6 грудня - Опора

Раніше повторне голосування з виборів міського голови Кривого Рогу було призначене на 22 листопада.

Другий тур виборів мера Кривого Рогу перенесли на 6 грудня - Опора
Юрий Вилкул
Фото: kryvyirih.dp.ua

Криворізька міська ТВК призначила проведення другого туру виборів міського голови Кривого Рогу на 6 грудня. За це проголосували 12 членів комісії.

По це повідомляє громадянська мережа "Опора".

Таке рішення було ухвалене після того, як переможець першого туру виборів міського голови Кривого Рогу Юрій Вілкул оголосив про відмову брати участь у "другому турі". Відповідна заява від політика вже надійшла до Криворізької міської ТВК.

"Таким чином в бюлетені, які побачать жителі міста на дільницях 6 грудня, буде два прізвища – Дмитро Шевчик від "Слуги народу" та Костянтин Павлов від "Опозиційної платформи – За життя", - йдеться у повідомленні.

Раніше Центральна виборча комісія України повідомляла про призначення повторного голосування з виборів міського голови Кривого Рогу та кількох інших міст на 22 листопада.

Нагадаємо, 25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. Відповідно до Виборчого кодексу, якщо жоден з кандидатів на посаду голови об’єднаної територіальної громади, мера міста з понад 75 тис. виборцями не набирає понад 50% голосів, має відбутися повторне голосування, так званий "другий тур".

У 2016 році Вілкул переміг на позачергових виборах мера Кривого Рогу з 74% голосів.

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