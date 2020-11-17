​Рада підтримала законопроєкти щодо погашення боргів "Укрнафти" на 30 млрд гривень

Депутати ухвалили в другому читанні і в цілому два відповідні законопроєкти.

Верховна Рада України ухвалила сьогодні в другому читанні і в цілому два законопроєкти, які спрямовані на погашення податкових боргів "Укрнафти" на понад 30 млрд гривень.

Законопроєкт №4119 підтримали 283 нардепи, повідомляють "Букви".

Він передбачає внесення змін до державного бюджету на 2020 рік. Згідно із пояснювальною запискою, законопроєкт повинен "врегулювати бюджетну заборгованість ПАТ "Укрнафта" минулих періодів з урахуванням штрафних і фінансових санкцій, стягнення якої за інших обставин вимагало б тривалої юридичної процедури з невизначеним для держави результатом".

Спершу "Нафтогаз України" отримає 32,3 млрд гривень компенсації за постачання газу на умовах ПСО (публічних спеціальних зобов’язань під час закупівлі газу) зі спеціального фонду держбюджету. "Нафтогаз" визнає цю компенсацію як дохід, на який буде нараховано податок на прибуток у розмірі майже 6 млрд гривень. З цих грошей "Нафтогаз" має виплатити "Укрнафті" 15,1 млрд гривень за 2,06 млрд кубометрів газу, поставленого у 2006 році, та 24,1 млрд гривень як авансовий платіж за газ майбутнього видобутку.

"Укрнафта" своєю чергою зобов’язана погасити податковий борг, що становить 30,35 млрд гривень (включаючи штрафи і пеню). Податкові виплати будуть спрямовані в спецфонд держбюджету.

Цю схему раніше описував один з авторів законопроєкту - нардеп від "Слуги народу" Сергій Нагорняк.

Після сплати податкового боргу "Укрнафти" 1,4 млрд гривень планується спрямувати на зарплати шахтарям, а 8,9 млрд гривень - на фінансування Фонду боротьби з COVID-19.

Крім того, 272 голосами нардепів був ухвалений у цілому законопроєкт №4120. Він передбачає внесення змін до розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо "Укрнафти". Документом пропонується "тимчасово, до 31 грудня 2020 року, кошти, що надходять на поточний рахунок ПАТ "Укрнафта", відкритий органом казначейства в процесі проведення взаєморозрахунків.., є джерелом погашення податкового боргу ПАТ "Укрнафта", у тому числі реструктуризованого або розстроченого (з урахуванням штрафних (фінансових) санкцій, пені та відсотків)".

"Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України. Групі "Приват" українського олігарха Ігоря Коломойського належить 43% акцій компанії, а НАК "Нафтогаз України" – 50% + 1 акція.

Борги "Укрнафта" накопичувала з 2003 року. Весь цей час компанія фактично повністю контролювалася Коломойським.

У 2014 році Верховна Рада України підвищила рентні ставки за користування природними надрами. У відповідь "Укрнафта", контрольована на той момент Коломойським, перестала платити заборгованість по ренті. Тільки за 2016-2017 роки борги компанії зросли на 4,5 млрд. У 2015 році Парламент вніс зміни до законодавства, якими повернув державі контроль над компанією, але оперативне управління залишилося у Коломойського. Питання боргів це не вирішило, і вони досягли суми в понад 30 млрд гривень.

Підтримані законопроєкти призведуть до того, що "Укрнафта" заплатить свої борги з грошей, які українці фактично заплатили за газ.

Нагадаємо, у квітні "Укрнафта" дала приватівським компанія розстрочку на погашення боргу 7 млрд гривень.