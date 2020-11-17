Зеленський змінив голову Миколаївської ОДА

Президент Володимир Зеленський звільнив голову Миколаївської обласної державної адміністрації Олександра Стадніка і призначив тимчасово виконуючим обов'язки голови Георгія Решетілова.

Відповідні укази опубліковані на сайті Офісу президента.

Одним указом президент звільнив Стадніка з посади голови Миколаївської ОДА. Іншим - призначив Решетілова. Раніше Решетилов обіймав посаду першого заступника голови ОДА.

Нагадаємо, 11 листопада Кабмін погодив звільнення голови Миколаївської ОДА Стадніка. Повідомлялося, що новим очільником ОДА стане керівник миколаївського осередку "Слуги народу" Віталій Кім.

Кім раніше був волонтером для партії "СН" на парламентських виборах, цього року готував "Слуг народу" до місцевих виборів на Миколаївщині. На виборах у міськраду йшов під другим номером одразу після Тетяни Домбровської - кандидатки, яку глава партії Олександр Корнієнко назвав "робочою бабою".

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що звільнення очільників ОДА триватиме за результатами місцевих виборів. Так, 5 листопада Зеленський підписав укази про звільнення голів Одеської, Івано-Франківської та Сумської ОДА.