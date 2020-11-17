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Уряд збирається ввести автоматичні штрафи за порушення самоізоляції

Кабмін разом із Мінцифри представили "5 цифрових рішень" для боротьби з пандемією коронавірусу.

Уряд збирається ввести автоматичні штрафи за порушення самоізоляції
Фото: dn.gov.ua

Кабінет міністрів представив п'ять основних цифрових рішень, які мають допомогти в боротьбі з пандемією коронавірусу в Україні. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Разом із Міністерством цифрової трансформації та віцепрем’єром Михайлом Федоровим запровадимо їх вже найближчим часом", - написав він у Telegram-каналі.

Перше рішення - це цифровізація та централізація збору інформації щодо фактів та підозр про випадки інфекційних захворювань. На думку Уряду, це дасть можливість швидше та ефективніше планувати розширення лікарень, забезпечення персоналом та закупівлі ліків.

Дуге рішення - вдосконалення системи "Дій Вдома" із запровадженням автоматичних штрафів за порушення режиму самоізоляції.

Третє рішення - запуск електронного рецепту на антибіотики та розширення програми "Доступні ліки" на антибіотики.

Четверте - запровадження електронного направлення на ПЛР-тестування, що дасть можливість відстежувати черги в режимі реального часу.

П'яте рішення - апровадження QR-кодів для публічних місць, які генеруватимуть та розміщуватимуть самі заклади. Зазначається, що без сканування такого коду неможливо буде відвідати жоден заклад громадського харчування чи торговельний центр. Якщо після відвідування людина захворіла, то всім, хто був у цьому закладі разом будуть приходити відповідні сповіщення. У Кабміні зазначили, що наразі таку систему почала реалізовувати Велика Британія.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко розкритикував систему контролю самоізоляції "Дій вдома" і заявив, що вона не працює. За його словами, інфіковані та контактні особи продовжують ходити на роботу, в школу, відвідують публічні місця.

Раніше глава правління Української Гельсінської спілки заявив, що контроль самоізоляції з допомогою електронного сервісу "Дій вдома" незаконний.

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