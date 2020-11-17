Народні депутати підтримали пропозицію внести зміни до плану роботи Верховної Ради - скоротити пленарний тиждень до одного дня через коронавірус.

Про це повідомила пресслужба парламенту.

"Головуюча повідомила, що на засіданні Погоджувальної ради було прийнято рішення про внесення зміни в календарному плані проведення четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання, а саме у період з 18 по 20 листопада відвести для роботи народних депутатів в комітетах, комісіях, фракціях та групах", - йдеться в повідомленні.

За це рішення проголосувало 282 нардепи.

У разі необхідності Верховна Рада буде збиратися позачергово.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Верховна Рада скорочує пленарний тиждень до одного дня через захворювання депутатів на коронавірус.

У двох із трьох керівників Ради діагностували коронавірус - у спікера парламенту Дмитра Разумкова та у віцеспікера Руслана Стефанчука. Раніше також повідомляли, що кожен шостий нардеп перехворів або хворіє на ковід.