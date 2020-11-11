Разумков захворів на ковід

Спікер парламенту повідомив, що іде на самоїзоляцію та працюватиме дистанційно.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков захворів на коронавірус.

Про це він повідомив у фейсбуці.

Разумков зазначив, що почувається нормально і йде на самоізоляцію.

"Ризик підхопити коронавірус є у кожного з нас. Сьогодні хвороба наздогнала і мою родину, я отримав позитивний результат тесту. Почуваюся нормально, сподіваюся, так буде і надалі. Знаходитимуся на ізоляції та працюватиму дистанційно. Дотримуйтеся карантинних обмежень та бережіть себе і близьких! Щиро бажаю вам всім здоров'я!", - написав він.

Зазначимо, у травні на ковід захворів депутат Олег Мейдич, після чого депутатам провели масове тестування.

Наприкінці серпня повідомлялося, що ще 23 народних депутати заразилися коронавірусом.

Нагадаємо, у понеділок стало відомо, президент Зеленський і голова його офісу Андрій Єрмак здали позитивні тести на COVID-19. Вони пішли на самоізоляцію. Єрмак наголосив, що візьме участь у запланованій відеозустрічі радників лідерів нормандського формату.

Перша леді Олена Зеленська розповіла, що президент почувається нормально. Він ізолювався, але продовжує працювати. У вівторок, 10 листопада, президент провів першу селекторну нараду на самоізоляції.

Улітку Зеленський казав, що хотів заразитися коронавірусом, щоб показати людям, "що це не страшно".