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Росія закриває торгові представництва в Україні і Литві

Закрити ці представництва ще у вересні запропонувало російське міністерство промисловості і торгівлі РФ.

Росія закриває торгові представництва в Україні і Литві
Фото: usd.kiev.ua

Уряд РФ ухвалив рішення закрити торгові представництва в Литві та Україні.

Про це повідомляє ТАСС.

"Уряд Російської Федерації постановляє ліквідувати торгове представництво Російської Федерації в Литовській Республіці, торгове представництво Російської Федерації в Україні", - йдеться в постанові уряду.

Закрити ці представництва ще у вересні запропонувало російське міністерство промисловості і торгівлі. У 2019 році Росія вперше втратила позиції найбільшого торговельного партнера України серед окремих країн.

Нагадаємо, у 2018 Росія заборонила ввезення на свою територію низки товарів, країною походження яких є Україна або переміщуються через територію України. Імпорт, на який введена нова заборона, оцінювався в $510 млн.До переліку заборонених товарів увійшли, зокрема, пшениця, соняшникова олія, готова або консервована риба, ікра осетрових, кондитерські вироби, шоколад, хліб, консервовані овочі та фрукти, фруктові та овочеві соки, пиво і вина.

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