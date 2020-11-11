КМІС: за Зеленського готові голосувати 33,3% виборців

Якби президентські вибори в Україні відбувалися найближчим часом, найбільшу підтримку отримав би чинний президент Володимир Зеленський. За нього готові проголосувати 33,3% серед тих, хто визначився з кандидатом. У травні таких було 40,9%.

Про це свідчать дані соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного з 17 по 24 жовтня.

За результатами опитування, Зеленський досі лідирує серед кандидатів у президенти. Другим, як і на виборах 2019 року, залишається 5-й президент Петро Порошенко - 17,3%. У Юлії Тимошенко - 11,1%.

Рейтинг представника "ОПЗЖ" Юрія Бойка становить 10,5%, лідера партії "Сила і честь" Ігоря Смешка - 9,5%, глави політради "ОПЗЖ" Віктора Медведчука - 8,8%.

Загалом двох кандидатів від "ОПЗЖ" готові підтримати майже 20% українців, які визначилися з вибором.

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом, то до парламенту могли б пройти шість партій.

Згідно з результатами опитування, "Слуга народу" була б третьою у рейтингу політсил із результатом 18,7%.

За даними соціологів, лідирує "ОПЗЖ", яку готові підтримати 22,1% тих, хто визначився з вибором. На другому місці - "Європейська солідарність" з 19,3% підтримки.

Четверта в рейтингу - "Батьківщина" з 9,3%. Далі йдуть "Сила і честь" (6,6%) і Радикальна партія (5,4%).

"Голос" готові підтримати 4,7% виборців, інші партії також не долають 5% бар’єр.

Опитування проводив з 17 по 24 жовтня 2020 року Київський міжнародний інститут соціології методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитано 1502 респонденти віком від 18 років по всій території країни, крім АР Крим, окремих районів Донецької та Луганської областей.

Похибка вибірки не перевищує: 2,6% для показників, близьких до 50%, 2,2% - для показників, близьких до 25%, 1,7% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, за даними соцопитування Центру Разумкова, Зеленський і Порошенко залишаються лідерами електоральних симпатій українців. Найбільше голосів у першому турі отримав би Володимир Зеленський (21% усіх опитаних і 31% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме).

За п'ятого президента Петра Порошенка мають намір проголосувати відповідно 14% і 21%. На третьому місці - лідер "ОПЗЖ" Юрій Бойко (12% і 17%), на четвертому - Юлія Тимошенко (6% і 8%).

За "Слугу народу", згідно з опитуванням центру Разумкова, готові віддати свій голос 19% опитаних, або 28% тих, хто візьме участь у виборах. За "Європейську солідарність" відповідно 13% і 21%, за партію "Опозиційна платформа - За життя" - відповідно 12% і 16,5%, за ВО "Батьківщина" - відповідно 6% і 8%. Необхідні голоси для проходження у парламент також набрали б партія "Сила і честь" - відповідно 3% і 5% і "Голос" (2% і 3%).