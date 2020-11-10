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ТКГ взяла за основу український план дій щодо Донбасу

11 листопада має відбутись загальне засідання ТКГ на рівні глав делегацій.

ТКГ взяла за основу український план дій щодо Донбасу
Фото: Макс Левин

Тристороння контактна група на перемовинах у Мінському процесі взяла за основу запропонований Україною план дій щодо Донбасу. Однак говорити про успіхи обговорення плану ще зарано.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Української делегації для участі в ТКГ.

Зазначається, що на засіданні політичної підгрупи 10 листопада представники української делегації були здивовані твердженням російської сторони, що, нібито, українська делегація обіцяла затвердження плану Верховною Радою.

"Після нагадування російським представникам, що в Україні діє демократія та парламентський суверенітет, і делегація може лише надавати рекомендації, а не гарантувати ті чи інші законодавчі ініціативи, бесіда швидко повернулася в конструктивне русло", - йдеться у повідомленні.

В українській делегації також повідомляють, що 11 листопада має відбутись загальне засідання ТКГ на рівні глав делегацій.

Нагадаємо, підготовлений українською стороною "План спільних кроків" для Тристоронньої контактної групи містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію окремих районів Донецької та Луганської областей на початку 2021 року, аби створити всі необхідні умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

План передбачає низку умов для проведення виборів:

  • виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року;
  • скасування владою Російської Федерації низки рішень і документів, які є прямим втручанням в життя ОРДЛО, наприклад, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства;
  • відновлення контролю над відповідною ділянкою російсько-українського державного кордону за допомогою СММ ОБСЄ;
  • збільшення чисельності місії СММ ОБСЄ в чотири рази (на 1500 осіб).

Україна також пропонуватиме створення Вільної економічної зони в рамках реалізації особливого порядку місцевого самоврядування в ОРДЛО.

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