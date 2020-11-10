Результати виборів міських голів встановлено в семи областях України

Станом на 10 листопада встановлено результати виборів 1281 голови (з 1421): 304 - міських, 399 - селищних і 578 - сільських.

Центральна виборча комісія має дані про результати виборів усіх міських голів у семи областях України.

Про це повідомила пресслужба ЦВК.

Відповідно до даних ЦВК, результати встановлено у Вінницькій області (18 міських голів), Кіровоградській (12) і Луганській (4).

Також є інформація про всіх переможців виборів міських голів у Волинській (10 мерів, у Луцьку призначено повторне голосування), Донецькій (17, у Слов'янську і Краматорську - повторне голосування), Львівській (37, у Львові та Дрогобичі - повторне голосування) і Черкаській областях (15, у Черкасах - повторне голосування).

На сайті ЦВК оприлюднили дані про результати виборів мера Києва.

Станом на 10 листопада встановлено результати виборів 1281 голови (з 1421): 304 - міських, 399 - селищних і 578 - сільських.

Нагадаємо, 6 листопада кандидата від партії УДАР Віталія Кличка офіційно оголосили переможцем виборів міського голови Києва в першому турі. Він набрав 50,52% голосів.

Як відомо, також у першому турі перемогу здобув міський голова Харкова Геннадій Кернес. Згідно з протоколом про результати виборів, за Кернеса віддали голоси 60,34% виборців (195 044 голосів). Загалом участь у голосуванні взяли 323 218 виборців.