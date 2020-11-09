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"Євросолідарність": результати виборів мали оголосити три дні тому

Члени комісій знаходяться на виборчих дільницях вже понад 14 діб.

"Євросолідарність": результати виборів мали оголосити три дні тому
Фото: eurosolidarity.org

Партія «Європейська Солідарність» виступила з офіційним зверненням щодо необхідності оприлюднення результатів місцевих виборів. Звернення розміщено на сайті партії.

У політичній силі наголошують, що відповідно до Виборчого кодексу результати виборів мали бути оголошені найпізніше 6 листопада, але в більшості регіонів ще триває підрахунок.

"Ми фіксували і маємо інформацію від своїх членів ДВК та ТВК про численні фальшування і переписування протоколів в містах Львові та Тернополі. ...Не краща ситуація і в Київській області... Тут порушення зафіксовані в цілій низці ОТГ і не підведені підсумки ні до обласної ради, ні до жодної районної ради саме через бажання «дотягнути результати», - зазначили в "ЄС". 

"Ми щиро дякуємо членам комісій, які вже понад 14 діб змушені працювати практично цілодобово, аби протистояти фальсифікаціям. ...Ми вимагаємо негайного оголошення результатів та притягнення до відповідальності винних у фальсифікаціях", - говорять в "Євросолідарності".

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