Українська делегація в ТКГ опублікувала "декілька питань пану Пєскову"

В ТКГ прокоментували слова Пєскова щодо того, що надання російського громадянства за спрощеною процедурою є піклуванням Росії про етнічних росіян.

Українська делегація у Тристоронній контактній групі відповіла на коментар прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова щодо плану України з досягнення миру на Донбасі.

Про це повідомила пресслужба української делегації У ТКГ.

"Як надання російського паспорта громадянам України, що мешкають в ОРДЛО, сприяє вирішенню ними медичних та соціальних питань?..РФ забезпечує в ОРДЛО України медичну та соціальну інфраструктуру? Це як? У зв’язку із чим? Може, Кремль вирішив все ж таки почати виконувати Розділ ІІІ Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року про захист цивільного населення під час війни та визнав тим самим себе окупантом? Якщо ні, то про яке забезпечення українських громадян на території України йдеться?", - заявили в ТКГ.

Зокрема, в ТКГ прокоментували слова Пєскова щодо того, що Україна повинна забезпечувати соціальні потреби громадян на окупованому Донбасі і що надання російського громадянства за спрощеною процедурою є піклуванням Росії про етнічних росіян.

"Що робить Україна? З найближчих подій - Україна підготувала до відкриття 10 листопада не лише КПВВ, але й сервісні центри, у яких усі громадяни України по обидва боки лінії дотику зможуть отримати адміністративні та соціальні послуги, безоплатну правову допомогу, медичну допомогу, тут передбачені і відділення банку, і кімнати матері і дитини. Але щойно ми почули, що російська сторона відновлювати їх роботу не збірається. На жаль. Тому що відкриття КПВВ стало б справжнім піклуванням про мирних мешканців, полегшенню життя яких приділяє стільки уваги пан Пєсков", - зазначили в ТКГ.

Українська делегаця також поставила Пєскову таке питання: чи сприяє довірі та безпеці масова паспортизація громадян держави-однієї сторони конфлікту іншою, яка, до того ж, фактично відбувається під примусом (зокрема, обов’язкова паспортизація всіх членів збройних формувань, які воюють з українською армією)?

"Російська Федерація не виконує домовленостей про забезпечення безперешкодного доступу для МКЧХ, досягнутих під час зустрічі радників лідерів Нормандського формату, що відбулася 11 вересня цього року в Берліні. На відміну від України, яка надає повний і безперешкодний доступ представникам МКЧХ до осіб, які обґрунтовано звинувачуються у скоєнні злочинів і утримуються на території України", - додали в ТКГ.

Українська делегація зазначила, Україна чітко та послідовно виконує свою частину домовленостей щодо реалізації "Загальних узгоджених висновків Паризького саміту в Нормандському форматі 9 грудня 2019 року".

"Складається враження, що Кремль не здатний гарантувати виконання домовленостей, які підписав Президент РФ В.Путін. Що нижчі за рангом виконавці компрометують очільника РФ.Проведення до кінця поточного року нової зустрічі на вищому рівні у Нормандському форматі, яка б підбила підсумки року спроб виконати попередні домовленості, досягнуті за результатами Паризького саміту у грудні 2019 року, та під час якої було б обговорено плани щодо подальшого їх виконання, - ось який вихід бачить Українська делегація в ситуації, що склалася", - додали в ТКГ.

Нагадаємо, 5 листопада у Кремлі відреагували на план України з досягнення миру на Донбасі. Речник Путіна зауважив відмінність плану з Мінськими угодами.

Підготовлений українською стороною "План спільних кроків" для Тристоронньої контактної групи містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію окремих районів Донецької та Луганської областей на початку 2021 року, аби створити всі необхідні умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

Голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук повідомив, що 5 листопада цей план української сторони буде направлено координатору ТКГ, спецпредставникові чинного голови ОБСЄ Гайді Грау.