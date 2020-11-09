Новий посол Австралії Брюс Едвардс прибув до України та вручив копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ Євгену Єніну.

Про це повідомив Єнін у фейсбуці.

"Новопризначений Посол вже не вперше в Україні, тому добре поінформований про російську агресію. Позиція уряду Австралії є більш ніж чіткою - жодного зняття/послаблення санкцій проти РФ до відновлення суверенітету України в Криму та на Сході України. Домовились активно координувати зусилля з питань МН17", - написав він.

Єнін нагадав, що Україна скасувала візовий режим для Австралії. Заступник голови МЗС також висловив сподівання, що Канберра долучить Україну до своєї системи преференційної торгівлі. За словами Єніна, в цьому зацікавлені окремі представники українського великого бізнесу.

Фото: facebook.com/eugene.enin

Нагадаємо, Едвардс змінив на посаді голови посольства Австралії в Києві Меліссу О'Рурк. Він вже був тимчасовим повіреним у справах Австралії в Україні з 2016 по 2017 рік.