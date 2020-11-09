З 9 листопада вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні (оновлено)
З 9 листопада вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні (оновлено)
Зеленський відреагував на напад у Кривому Розі
Зеленський відреагував на напад у Кривому Розі
Україна Балкан
Україна Балкан
У Мінську триває акція протесту, затримано майже 400 осіб
У Мінську триває акція протесту, затримано майже 400 осіб
Зеленський захворів на коронавірус
Зеленський захворів на коронавірус
У Кривому Розі чоловік напав з ножем на перехожих, є вбиті й поранені
У Кривому Розі чоловік напав з ножем на перехожих, є вбиті й поранені
Джо Байден – 46-й президент США
Джо Байден – 46-й президент США
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Трамп відреагував на перемогу Байдена
Трамп відреагував на перемогу Байдена
ГоловнаПолітика

Новий посол Австралії прибув в Україну

Брюс Едвардс змінив на цій посаді Меліссу О'Рурк.

Новий посол Австралії прибув в Україну
Посол Австралії Брюс Едвардс
Фото: facebook.com/eugene.enin

Новий посол Австралії Брюс Едвардс прибув до України та вручив копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ Євгену Єніну.

Про це повідомив Єнін у фейсбуці.

"Новопризначений Посол вже не вперше в Україні, тому добре поінформований про російську агресію. Позиція уряду Австралії є більш ніж чіткою - жодного зняття/послаблення санкцій проти РФ до відновлення суверенітету України в Криму та на Сході України. Домовились активно координувати зусилля з питань МН17", - написав він.

Єнін нагадав, що Україна скасувала візовий режим для Австралії. Заступник голови МЗС також висловив сподівання, що Канберра долучить Україну до своєї системи преференційної торгівлі. За словами Єніна, в цьому зацікавлені окремі представники українського великого бізнесу.

Фото: facebook.com/eugene.enin

Нагадаємо, Едвардс змінив на посаді голови посольства Австралії в Києві Меліссу О'Рурк. Він вже був тимчасовим повіреним у справах Австралії в Україні з 2016 по 2017 рік.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також