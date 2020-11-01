В Австралії вперше за 5 місяців не зафіксували нових випадків коронавірусу

У штаті Вікторія, що був епіцентром другої хвилі ковіду, нових хворих немає вже другий день поспіль.

В Австралії вперше за майже п'ять місяців не зафіксували жодного випадку захворювання на коронавірус.

Про це пише bbc.com.

Мова йде про проміжок часу між 20:00 п'ятниці та 20:00 суботи.

В епіцентрі другої хвилі захворювання у країні – у штаті Вікторія – нових хворих немає вже другий день поспіль.

Зазначимо, цьому передував 112-денний жорсткий карантин.

Представники органів охорони здоров'я країни кажуть, що додаткові обмеження можуть послабити у наступні кілька днів.

"Дякую всім нашим дивовижним працівникам охорони здоров'я і перш за все — австралійському народу", - написав у Твіттері міністр охорони здоров'я Грег Хант.

З початку пандемії в Австралії зафіксували близько 27 500 заражень та 900 смертей від Covid-19. Це набагато менше, ніж у багатьох інших країнах.

25-мільйонна країна застосувала стратегію локдаунів, а також запобіжного тестування — аби відстежувати та контролювати вірус. У штаті Вікторія запровадили один із найсуворіших карантинів у світі та комендантську годину.

Вікторія та її найбільше місто Мельбурн почали відкриватися на початку цього тижня, після того, як тут вперше з червня не зафіксували жодного зараження всередині громади.

Люди змогли вільно залишати свої домівки, почали відкриватися роздрібні магазини, ресторани, кафе та бари, а людям дозволили збиратися групами до 10 осіб.

Нагадаємо, вччора ввечері в Іспанії протестували проти обмежувальних заходів, запроваджених у країні через коронавірус.

Протести відбулися у Мадриді, Малазі, Логроньйо та Сантандері, 60 осіб затримано. Протестувальники підпалювали контейнери, розбивали вітрини крамниць та банків і пограбували магазин.