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У Білорусі арештували адміна телеграм-каналу для водіїв, який хочуть визнати екстремістським

Також оперативникам стали відомі й модератори “ інших деструктивних груп”, яких незабаром оголосять у розшук.

У Білорусі арештували адміна телеграм-каналу для водіїв, який хочуть визнати екстремістським
Фото: pravda.com.ua

У Білорусі затримали адміністратора телеграм-каналу «Водії 97» – 28-річну жительку Мінська. Ресурс збираються визнати екстремістським.

Про це повідомила пресслужба МВС Білорусі.

Жінка адмініструвала канал і однойменний чат з серпня по 28 жовтня. Вона визнана підозрюваною, її взяли під варту.

Раніше міліціонери затримали адміна цього ж каналу, який “закликав розкидати цвяхи і саморізи на дорогах, блокуючи рух транспорту”.

Також оперативникам стали відомі й модератори “ інших деструктивних груп”, яких незабаром оголосять у розшук. 

“Зокрема, мінчанка і її спільники розповсюджували інструкції та рекомендації з виготовлення і застосування засобів ураження живої сили, техніки і майна, заклики до блокування доріг в конкретних місцях і час, виведення з ладу зовнішніх камер спостереження і світлофорів, а також участі в протестах та страйках”, – заявили у міліції.

“Адміністратори каналу висувають політичні вимоги, закликають зупинити виробництво на держпідприємствах, впливати на співробітників правоохоронних органів і держслужбовців, пошкоджувати і знищувати їхнє майно, блокувати і виводити з ладу залізничні колії, а також здійснювати інші радикальні дії, які вони ж і координували”, – додали у пресслужбі.

Нагадаємо, Білорусь припинила пропуск громадян на кордоні з Україною

Пропускати будуть лише дипломатів, водіїв міжнародних вантажних автомобілів та членів поїзних бригад.

У Білорусі з дня виборів президента тривають масові акції протесту проти фальсифікацій та режиму Лукашенка. 26 жовтня в країні почалися страйки на підприємствах та серед студентів. Деяких учасників страйку звільнили чи відрахували.

У Мінську проходять наймасовіші акції, під час яких силовики застосовують проти мітингувальників силу та спецзасоби.

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