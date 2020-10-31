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Сильний землетрус забрав життя 19 людей в Туреччині і Греції

Землетрус викликав обвалення будівель і появу припливних хвиль, які обрушилися на прибережні райони і острови.

Сильний землетрус забрав життя 19 людей в Туреччині і Греції
Ізмір, Туреччина
Фото: reuters.com

Дев'ятнадцять людей загинули в Туреччині і Греції після того, як в п'ятницю в Егейському морі стався сильний землетрус.

Про це повідомляє Reuters.

Землетрус викликав обвалення будівель і появу припливних хвиль, які обрушилися на прибережні райони і острови.

За словами очевидців, люди в паніці вибігали на вулиці турецького міста Ізмір після землетрусу силою до 7,0 бала. Околиці були затоплені морською водою.

Управління по запобіганню і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Туреччини (AFAD) заявило, що жертвами стихійного лиха стали 17 осіб, один з них потонув. Ще 709 осіб отримали поранення.

На грецькому острові Самос двоє підлітків, хлопчик і дівчинка, були знайдені мертвими під уламками стіни будинку.

За повідомленням AFAD, пошуково-рятувальні операції тривають в 17 зруйнованих або пошкоджених будівлях в Ізмірі. Міністр навколишнього середовища та урбанізації ТУреччини Мурат Курум повідомив, що влада встановлює намети загальною місткістю до 2000 чоловік в районах, які найбільше постраждали від лиха.

Нагадаємо, 7 вересня стався землетрус магнітудою 5,1 в Ірані в провінції Голестан.

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